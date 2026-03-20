La ULE y la Universidad Estatal de Oregón (EEUU) colaboran en el desarrollo de herramientas para prevenir incendios

Especialistas de la Universidad de León y la Universidad Estatal de Oregón (EE.UU.) abordan conjuntamente la problemática de los incendios forestales. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 20 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad de León (ULE) y de la Universidad Estatal de Oregón (EEUU) colaboran en el desarrollo de herramientas encaminadas a prevenir los incendios forestales.

El Campus de Ponferrada de la ULE se ha convertido esta semana en punto de encuentro internacional para el estudio de los incendios forestales con la visita del grupo de especialistas de la Universidad Estatal de Oregón, referentes en gestión del fuego en Estados Unidos

Los investigadores trabajan junto al grupo de Ecología Aplicada y Teledetección de la Universidad de León en un análisis comparado sobre la dinámica de los incendios en ambos países, en un contexto marcado por problemas comunes como el abandono rural o la proliferación de vegetación que favorece la propagación del fuego.

La catedrática de la Universidad de León Leonor Calvo ha enmarcado esta visita en una colaboración previa entre ambas instituciones. "Estamos desarrollando programas conjuntos para predecir el comportamiento de los incendios y trasladar ese conocimiento a nuestros ecosistemas", ha explicado.

En la misma línea, el profesor de la Universidad Estatal de Oregón Sergio Arispe ha subrayado el alcance global del problema. "Los incendios forestales y la población afectada son un desafío a nivel mundial, tanto en nuestra región como aquí en España", ha apuntado.

Arispe ha destacado que el objetivo principal es reforzar la cooperación científica para mejorar la prevención con el trabajo conjunto en herramientas que ayuden a evitar grandes incendios que actualmente afectan a ambos territorios, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

TELEDETECCIÓN

Uno de los ejes de este trabajo es la teledetección. La Universidad de León tiene "mucha experiencia" en datos de satélite y persigue integrarlos para que los gestores puedan anticiparse y actuar mejor, tanto antes como después de los incendios.

Por su parte, el equipo estadounidense está integrado por especialistas en gestión del fuego, ecología del paisaje, extensión agraria y sistemas de pastoreo. "La mejor forma de afrontar estos grandes retos es mediante una colaboración internacional amplia", ha insistido Arispe.

Esta visita a la ULE pretende reforzar la proyección internacional de la Universidad y consolidar al Campus de Ponferrada como un referente en investigación aplicada en el ámbito forestal y en la búsqueda de soluciones frente a un problema "cada vez más complejo".