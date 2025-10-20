Una unidad didáctica enseñará en los colegios de Burgos cómo fue el eclipse solar de 1905 y cómo será el de 2026

Presentación de la unidad didáctica dedicada al eclipse solar de 1905 y el de agosto de 2026. - AYTO BURGOS

BURGOS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Gerencia de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, Andrea Ballesteros, ha presentado junto al profesor Joaquín García y con la directora del Archivo Municipal, Yolanda Rodríguez, una "unidad didáctica" que se llevará a los colegios de la ciudad y la provincia para que los escolares "trabajen con ella" para conocer el eclipse que aconteció en el año 1905 y cómo será el que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026.

Ballesteros ha explicado que "será un momento histórico" el próximo eclipse ya que la provincia de Burgos lugar donde "mejor se verá" por ello las reservas hoteleras se "están copando" para poder ser testigos de este fenómeno.

Además, l a concejala ha expuesto que se ha desarrollado una unidad didáctica dirigifa a que los escolares de Burgos para que pueden saber "mejor que nadie qué paso hace un siglo y "qué pasará" el 12 de agosto de 2026, entre las 19.30 y las 21.00 horas".

El profesor Joaquín García ha explicado los docentes vieron que el tema del eclipe " podía ser un tema muy interesante para trabajar con los alumnos", algo que se hará "de una manera integrada, interdisciplinar" y así toda la actividad se desarrolla a través de una página web "que es una aplicación interactiva" a través de la que profesores de distintas asignaturas irán planteando el análisis de lo que puede ser un eclipse de sol "desde un punto de vista científico e histórico".

Una de las fuentes en las que conocer qué pasó en 1905, cuando Burgos "epicentro europeo del avistamiento" del eclipse, es el Archivo Municipal", que cuenta con una cantidad de expedientes "muy ilustrativos" de lo que ocurrió entonces.

Se busca "experimentar" y reconocer qué analogías se pueden establecer entre el que se desarrollara en el 2026 y el que tuvo lugar en 1905 que tuvo a Burgos "como epicentro europeo del avistamiento". El Archivo ha aportado 24 documentos, según ha explicado la directora de este centro.

Las actividades, además de tener "un aspecto lúdico", están vinculadas a la superación de "un reto", que es "flexible" en función de si el alumno es de los cursos inferiores o de los cursos superiores.

Terminará con la elaboración de un reportaje a partir de toda la información que han sacado de las distintas asignaturas implicadas. Esos reportajes posteriormente serán valorados y premiados