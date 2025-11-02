La Universidad de León consolida su presencia en Europa mediante la alianza EURECA-PRO

La Universidad de León y su alianza con EURECA-PRO - UNIVERIDAD DE LEÓN

LEÓN 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León refuerza su presencia en Europa con la consolidación jurídica de la alianza EURECA-PRO, que se ha constituido como entidad con sede en Bélgica tras aprobarse el Acuerdo de Consorcio, todo ello con la participación de la rectora, Nuria González.

"Se trata de un hito en la consolidación del consorcio que permite a la Universidad de León ganar presencia en Europa y posicionarnos en el mapa europeo de universidades", ha destacado el delegado de la rectora para EURECA-PRO, Roberto Baelo, en un comunicado recogido por Europa Press.

EURECA-PRO ha avanzado en su consolidación como una "única universidad europea" formada por nueve instituciones, que coordina acciones conjuntas, ofrece formación académica compartida, gestionar convocatorias de financiación y organizar sus actividades de investigación, transferencia y administración interna.

"La presencia de la Universidad de León en Europa es un pilar estratégico que permite la posicionarse en el mapa europeo de universidades, atraer y retener talento y dar valor añadido a lo que se hace en León", ha señalado el Baelo.

Este acuerdo contará con la aprobación de estatutos, como norma básica que regirá su funcionamiento que previamente habían sido revisados por los departamentos jurídicos de las nueve universidades que conforman la alianza y el siguiente paso será su aprobación por parte del Consejo de gobierno.

"Posteriormente se contará con una entidad con base legal y estatutos, lo que permitirá regular todas las acciones de EURECA-PRO como una alianza de universidades europeas", ha señalado Baelo, quien ha destacado que este paso "favorece un modelo de cooperación más estable y operativo, con mayor impacto en el ámbito académico y en el entorno social y económico de cada institución".

Así, EURECA-PRO ha evolucionado de propuesta a una estructura consolidada, orientada a impulsar la internacionalización, la sostenibilidad y la excelencia educativa, y a servir como marco para iniciativas conjuntas de docencia, investigación y transferencia de conocimiento, ha subrayado Baelo.