La Universidad de León organiza el primer curso en Europa sobre cirugía del tracto respiratorio superior en équidos

Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de León, que acogerá el curso sobre cirugía del tracto respiratorio superior en équidos.
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de León, que acogerá el curso sobre cirugía del tracto respiratorio superior en équidos. - EUROPA PRESS
Europa Press Castilla y León
Publicado: lunes, 10 noviembre 2025 14:18

Se celebrará en el Hospital Clínico Veterinario los días 13 y 14 de noviembre LEÓN 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de León (ULE) ha organizado el primer curso internacional 'Upper Respiratory Tract Surgery', centrado en cirugía del tracto respiratorio superior en équidos, que se celebrará los días 13 y 14 de noviembre en el Hospital Clínico Veterinario de la capital leonesa.

El curso está dirigido a veterinarios ECVS/ACVS (con certificación del Colegio Europeo de Cirugía Veterinaria o del Colegio Americano de Cirugía Veterinaria), profesionales de la cirugía equina y residentes de cirugía.

El objetivo de esta iniciativa es adquirir y perfeccionar habilidades quirúrgicas relacionadas con intervenciones como la laringoplastia, la cirugía 'tie-forward', la laringotomía y otros procedimientos asociados. Además, se ofrecerá una actualización en endoscopia de vías respiratorias superiores y en ecografía laríngea, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La formación está dirigida por Débora Jorge Casado, responsable del Servicio de Medicina y Cirugía Equina del Hospital Veterinario y entre el profesorado se encuentran reconocidos especialistas internacionales como la doctora Safia Barakzai, reconocida mundialmente como una autoridad en cirugía de tejidos blandos equinos; Arianne Campos, cirujana especialista en vías respiratorias en la clínica francesa equina Grosbois y Juan Muñoz, veterinario especialista en patologías de las vías respiratorias altas y en el desarrollo de técnicas quirúrgicas.

El programa incluye sesiones teóricas, demostraciones prácticas y cirugías en casos reales, con un máximo de 30 participantes que, en su mayoría, procede de fuera de España.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado