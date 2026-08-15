Las universidades de Burgos y Salamanca acogerán programas formativos para jóvenes con discapacidad intelectual

Programa UniDiversidad. - FUNDACIÓN ONCE

VALLADOLID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Burgos y Salamanca han sido seleccionadas para participar en la novena edición del programa UniDiversidad de Fundación ONCE, una iniciativa que permitirá a ambos centros educativos desarrollar un programa propio enfocado a la formación de jóvenes con discapacidad intelectual o del espectro autista durante el próximo curso académico 2026-2027.

El proyecto, que se lleva a cabo por décimo año consecutivo, cuenta con la financiación del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) dentro del Programa de Empleo Juvenil y está destinado a las universidades españolas y sus centros adscritos, señala la Fundación a través de un comunicado.

En esta convocatoria han resultado elegidas un total de 36 instituciones académicas distribuidas por todo el territorio nacional. Las universidades participantes deberán impartir cursos orientados a reforzar la autonomía, los conocimientos humanísticos y la preparación laboral de los alumnos.

El objetivo de estas acciones es dotar a los participantes de las habilidades requeridas para incrementar sus opciones de inserción en el mercado de trabajo mediante puestos de empleo con apoyo.

Asimismo, las entidades académicas tendrán que promover experiencias inclusivas de normalización dentro del entorno universitario y ofrecer una formación integral y personalizada a los matriculados. Con este planteamiento, la iniciativa busca involucrar a las instituciones de educación superior en la inclusión social de este colectivo, cuya presencia en las aulas universitarias es todavía reducida.

Durante las ocho primeras ediciones del programa, más de 2.500 jóvenes con discapacidad intelectual han accedido a la vida universitaria.

A través de las prácticas laborales integradas en los itinerarios formativos, los alumnos han mejorado su perfil profesional, lo que ha derivado en contrataciones posteriores en diversos sectores empresariales.