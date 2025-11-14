Las universidades incorporarán 445 plazas de ayudante doctor hasta el curso 27-28 cofinanciadas con el Ministerio

La consejera de Educación, Rocío Lucas, durante su comparecencia en las Cortes para presentar los presupuestos para su departamento. - EUROPA PRESS

Las universidades públicas de Castilla y León incorporarán hasta el curso 2027-2028 un total de 445 plazas de ayudante doctor cofinanciadas por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en un 60 por ciento y por la Consejería de Educación en un 40 en el marco del programa 'María Goyri'.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha destacado estas incorporaciones como una de las novedades dentro de las cuentas de su departamento en el proyecto de presupuestos para la Comunidad, que crecen un 11,48 por ciento y superan por primera vez los 3.000 millones, concretamente alcanzan los 3.050.

Lucas ha detallado que las primeras 259 de las citadas plazas deben ser financiadas por el Estado en este año 2025 y las siguientes 59 por la Comunidad en 2026, para lo que se presupuestan 18 millones de euros.

Esta es una de las novedades dentro del presupuesto de la Dirección General de Universidades e Investigación, que se incrementa un 13 por ciento, hasta llegar a los 571 millones, de los que 484 se dedican al capítulo 1 para el pago de salarios de personal, la compensación de crecimiento vegetativo de la masa salarial (un 1 por ciento), pero también la implantación de nuevas titulaciones y la compensación de la bajada de las matrículas de grados y másteres.

La consejera ha asegurado que estos presupuestos consolidan el "cien por cien" de la compensación a las universidades por la "notable" bajada de precios públicos, comenzada en el curso 2018-2019, que ha supuesto una rebaja del 39 por ciento en matrículas de grado, del 50 en másteres habilitantes y del 37 por ciento en los másteres no habilitantes, contando con la bajada realizada para el curso 2023-2024.

Todo ello supone un coste total consolidado de 26,8 millones de euros, derivado de las sucesivas reducciones que se han llevado a cabo para grados y másteres hasta el curso actual, unas bajadas de los precios públicos que, asimismo, incluye la de los precios públicos de los estudiantes que realizan la EBAU.

"De esta forma, se da cumplimiento a uno de nuestros compromisos de legislatura que incide claramente en las políticas de retención de talento joven y hace más atractivas y competitivas a nuestras universidades para atraer estudiantes de fuera", ha señalado la consejera en referencia a las estadísticas oficiales e informes, que ha añadido que demuestran la "pujanza" del sistema universitario de Castilla y León y su "capacidad para atraer talento".

A este respecto, ha incidido en que, en estudios presenciales, más de un tercio de los alumnos de grado y más de la mitad de los de máster proceden de fuera del territorio de Castilla y León, que es la segunda comunidad, en términos porcentuales, con más capacidad para atraer estudiantes de grado, y la tercera en estudiantes de máster.

En concreto, en el balance de entradas y salidas con otras comunidades, Castilla y León gana casi 12.000 estudiantes universitarios y sólo Madrid y Cataluña tienen un dato mejor, ha asegurado Rocío Lucas, quien ha agregado que recientemente el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo sobre las universidades españolas consolidan al de la Comunidad como uno de los "grandes sistemas universitarios" del país.

Además, la consejera ha incidido en que también la capacidad de atracción se nota entre los estudiantes internacionales, ya que Castila y León se sitúa la segunda comunidad con mayor porcentaje de estos alumnos, con un 14,4 por ciento.

EQUILIBRIO DE LAS UNIVERSIDADES

Por otro lado, Rocío Lucas ha asegurado que el presupuesto también contribuye al "equilibrio presupuestario" de las universidades, que ha afirmado que podrán predecir "con un elevado grado de certidumbre" que cerrarán sus presupuestos sin déficit, una vez que ya se ha amortizado el endeudamiento del plan de saneamiento y alcanzado el objetivo de su reequilibrio financiero.

La consejera ha destacado el incremento de la financiación de las universidades en los últimos años, que ha permitido aumentar el personal hasta llegar a los 16.000 empleados en el sistema universitario, un 14,3 por ciento más que en 2022.

Además de mantener el apoyo a las diferentes becas con las mejoras realizadas a lo largo de la legislaturas, ha señalado Lucas, se suma el apoyo a la investigación con 63 millones para el impulso de políticas de incorporación de talento investigador al sistema en todas las etapas de la carrera científica.

Además, se avanzará en el apoyo a los grupos de investigación reconocidos (IGR) hasta investigadores distinguidos y al desarrollo de proyectos de investigación en ciencia aplicada, con la compra de equipamiento científico compartido Infrared dentro del desarrollo del Portal de la Ciencia y la Tecnología o la Escalera de Excelencia.

En concreto, la consejera ha detallado lo que se destinará únicamente a 2026 (son convocatorias plurianuales), que se concretará en 6,3 millones de euros a proyectos de investigación, 3,6 millones para la Escalera de Excelencia, 5 millones para Infrared, 150.000 euros para el Consorcio Bucle, 2,5 para el Plan TCU o 7,25 millones para la capacitación de personal investigador, 4,1 para la contratación de técnicos de laboratorio y 800.000 euros para los GIR.

Asimismo, ha destacado otras ayudas "de gran importancia" para la investigación y ha adelantado que, antes de que finalice el año, se efectuará una nueva convocatoria de ayudas Andrés Laguna Junior, a lo que se destinará el próximo ejercicio 1,79 millones. El programa se completa con la incorporación de investigadores seniors de alto impacto y prestigio internacional en el sistema universitario de la Comunidad, para lo que se contemplan más de 461.000 euros.

Otras dotaciones irán par alas ayudas Beatriz Galindo (200.00 euros), para el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (100.000) o la Universidad salmantina para todo lo relacionado con la promoción y certificación del español (700.000 euros).

También se destinarán 2,5 millones de euros al Plan TCUE 2024-2027 para potenciar la transferencia de conocimiento universidad-empresa, que ha asegurado que se van logrando resultados.

INFRAESTRUCTURAS

Al apartado de infraestructuras se dedicarán 10,7 millones de euros en el ejercicio 2026, a lo que se suman más de 7,1 millones del Plan de Transición Justa, de los cuales 2 millones son para la continuación de las inversiones en el Campus de la Yutera, en Palencia, y 5,1 millones en el Campus de Ponferrada, destinados a la rehabilitación de espacios ya existentes con el fin de darles un nuevo uso.

"Todo ello con la finalidad última de retener y atraer talento, fomentar la investigación y el estudio en áreas especialmente relevantes para la comunidad, como motor e impulso de cambio económico y social", ha apuntado.

Asimismo, se contemplan 1,44 millones de euros para el Centro de Láseres pulsados (CLPU) y 2,15 para el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana (CENIEH).

Finalmente, ha señalado que la Junta apoyará la puesta en marcha de los nuevos grados de Medicina en León y en Burgos o los de Farmacia en Valladolid y el de Veterinaria en Salamanca, a lo que se destinarán 21,5 millones de euros.