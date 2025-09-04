UPA Salamanca reclama que Cipérez y Martín de Yeltes se incluyan como municipios afectados por los incendios

SALAMANCA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Responsables de UPA Salamanca se han reunido en las últimas horas con la subdelegada del Gobierno en Salamanca y los responsables provinciales de Protección Civil, con el fin de tratar la inclusión de los municipios de Cipérez y de Martín de Yeltes como afectados por los incendios en la provincia salmantina.

Desde la organización agraria han apuntado que, tanto la subdelegada del Gobierno en Salamanca como los responsables de esta materia provinciales y regionales, les han indicado que "están al tanto de la gravedad de estos incendios, de los daños a ganaderos, agricultores y vecinos de los municipios afectados", así como del hecho de que la no inclusión de estos incendios se debe a que "si bien han sido declarados como IGR 2 por la comunidad autónoma, no han sido comunicados al SIT como situación operativa 2, que es lo que permite a los afectados por estas catástrofes optar a estas ayudas gubernamentales", han añadido desde UPA Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

En los casos de los incendios de la Alberca o El Payo, han explicado desde UPA, "como este trámite se hizo ante la UME, aunque los daños o afecciones al final han sido muy inferiores, sí están declarados y, por lo tanto, los afectados tendrán derecho a estas ayudas" nacionales.

UPA Salamanca ha indicado, por otro lado, que en las reuniones mantenidas se les ha explicado que ha habido contactos con responsables de la Junta de Castilla y León, "que saben lo que tienen que hacer para la ampliación de esa declaración de zonas afectadas por emergencias de protección civil que aprobará el Gobierno, y que por lo tanto puedan ser incluidos esos municipios". Sin embargo, han mostrado su sorpresa porque "a fecha de hoy ese acto administrativo o comunicación no se haya realizado".

Desde UPA han asegurado que van a aprovechar la inauguración de la feria Salamaq este jueves "para solicitar a los responsables de la Junta de Castilla y León que resuelvan estas cuestiones burocráticas o administrativas, dado que si ambas administraciones están por la labor se podrá dar una solución a los afectados".

Por último, la organización agraria salmantina ha asegurado que también van a pedir a los responsables regionales "que el incendio de Martín de Yeltes, dada su gravedad, sea incluido en los afectados de Castilla y León para que puedan optar a las ayudas, a pesar de que la superficie quemada sea inferior a 500 hectáreas".

"A nuestro entender las ayudas se deben dar por gravedad de daños y no porque un incendio tenga más o menos superficie total, ya que un ganadero puede tener un daño enorme en un incendio de poca superficie", han advertido.