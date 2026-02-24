UPA señala a la Junta por no responder a recursos de los ganaderos afectados por EHE dos años después de presentarlos

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPA ha reclamado a la Junta que clarifique si ha atendido los recursos presentados en su día por los ganaderos de la Comunidad cuya explotación se vio afectada por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

"Nuestra organización recuerda que trascurridos más de dos años desde que los ganaderos de Castilla y León presentaron recurso al defectuoso pago del primer bloque de ayudas de la EHE, no se ha remitido una resolución al recurso presentado por los ganaderos, desconociendo estos si el mismo ha sido atendido y en qué medida", señalan a través de un comunicado.

En este contexto, la organización entiende que no están atendidos todos los recursos, dado que la Junta ha hecho un pago complementario a 483 beneficiarios, "que no es el cien por cien de los casos", ya que según datos de la propia Junta "se presentaron más de 600 recursos, y en este pago hay ganaderos afectados en sucesivas listas de ayudas".

"Como no se ha emitido resolución del recurso presentado, lo único que tiene el ganadero es esa lista donde viene el importe percibido, el que debería haber recibido y por lo tanto el importe que ahora le reconocen", añade la información.

El método de la Administración autonómica, "lejos de aclarar el estado de la resolución y del recurso en sí", lo que hace según la organización es "dificultar la labor de los propios ganaderos, que tienen que estudiar dicho recurso y comprobar si lo que en la resolución figura es consecuente", ya que de lo contrario, han advertido, tendrán que presentar "un nuevo recurso en el plazo de un mes".

UPA considera que esta forma de proceder de la Junta "no es lo más adecuado" al crear "incertidumbre e indefensión hacia los ganaderos". Además, recuerda que los recursos vuelven a tardar dos años y medio en ser atendidos, "lo que significa que transcurrirán cerca de 5 años para cobrar lo que por derecho le corresponde a los ganaderos afectados".

La demora es "incomprensible y atenta al servicio público que una Administración debe prestar con diligencia", han añadido para reiterar su petición de dotar de "más personal administrativo y jurídico" para la resolución de cuantos recursos se presentan por parte de agricultores y ganaderos en la Junta.