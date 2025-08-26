UPA Zamora ofrece ayuda a los ganaderos afectados por los incendios y habla de consecuencias "demoledoras"

ZAMORA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

UPA Zamora ha ofrecido ayuda a los ganaderos afectados por los incendios de la provincia ante las consecuencias "demoledoras" que está teniendo el fuego, particularmente para la zona de Sanabria.

La organización está desarrollando este martes, en esa comarca, dos jornadas informativas, una en Porto y la otra en El Puente, para dar información y explicar "al detalle" las medidas aprobadas hasta el día de hoy. .

Con esta iniciativa, "UPA está respondiendo a las dudas y resolviendo el difícil trance de iniciar todo el proceso de solicitar las ayudas a las que tienen acceso los afectados, donde se contemplan apoyos económicos destinados a la reconstrucción, restauración o rehabilitación de construcciones e instalaciones vinculadas a la agricultura, ganadería y sector apícola; o la reposición de vallados ganaderos y perimetrales dañados".

Además, UPA está gestionando las peticiones de los ganaderos afectados por los incendios que tengan la necesidad de alimentación y agua para su ganado. "Desde aquí, gestionamos la petición individual de cada ganadero para que Tragsa realice el suministro de alimentos y agua de forma urgente", han aclarado desde la organización.

"También estamos explicando en estas reuniones con los ganaderos que, en próximos días, se conocerán con detalle las ayudas para reponer los daños en infraestructuras, pero ya se puede ir tramitando la reclamación de esos daños a los respectivos ayuntamientos", han insistido desde UPA, al tiempo que han remarcado que ya se pueden solicitar ayudas extraordinarias destinadas a todos los negocios en las zonas afectadas, con el objetivo de compensar el periodo de inactividad, así como a empresas y trabajadores afectados por ERTES debido a los incendios; también, para potenciar la reconstrucción y recuperación de negocios autónomos afectados por los incendios en los sectores del comercio, la artesanía y los servicios; y para fomentar la creación de empresas en localidades afectadas por los incendios.

UPA ha recordado que ahora "es momento de agilizar todo el apoyo a los afectados y que todas las administraciones se involucren" y por eso ha recalcado que las indemnizaciones "urgen", pero también es precisa "una verdadera respuesta que pasa por pagos por servicios ambientales, simplificación administrativa y apoyo decidido a las explotaciones ganaderas y agrícolas". "Solo así habrá futuro después del fuego", han considerado desde la organización.

"En este sentido, los ganaderos nos están trasladando la necesidad de que "las administraciones les escuchen de una vez por todas. Que pongan en marcha un nuevo Plan 42, similar al de hace años, que permitía a los profesionales ganaderos a desbrozar el monte, y por lo tanto que haya un giro radical en la gestión del medio natural", han zanjado desde UPA, cuyos responsables piensan que "el fracaso de las políticas medioambientales es un hecho".