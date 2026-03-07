UPL aboga por una mayor promoción de los enclaves patrimoniales para evitar otro "desastre" como en Las Médulas. - UPL

Impulsará un Plan de restauración y puesta en valor de monumentos, con especial atención a los declarados Bien de Interés Cultural (BIC) que se encuentren más deteriorados LEÓN, 7 (EUROPA PRESS)

La candidata de Unión del Pueblo Leonés (UPL) a las Cortes de Castilla y León, Alicia Gallego, ha anunciado este sábado que promoverá una mayor promoción y protección de los enclaves patrimoniales de la Región Leonesa con el objetivo de que, por ejemplo, se repita el "desastre" vivido este verano en Las Médulas.

Ha hecho esta aseveración la líder leonesista en su visita a la comarca de El Bierzo acompañada por miembros de su candidatura, donde ha recorrido Ponferrada y después se ha trasladado al paraje de Las Médulas.

Allí, Gallego ha podido comprobar de primera mano el "desastre" vivido por los incendios de este pasado verano y que afectaron de forma directa a Las Médulas, reconocido internacionalmente como Patrimonio de la Humanidad.

Junto a la promoción y protección de este bello enclave de El Bierzo, ha ahondado en la necesidad de hacerlo también con del casco antiguo de la ciudad de Salamanca, las antiguas minas romanas de Las Médulas, el Camino de Santiago 'francés' o el yacimiento de arte rupestre de Siega Verde.

En esta línea, ha confirmado que para UPL es esencial defender y promover la cultura tradicional de León, Salamanca y Zamora, y dentro de ellas las peculiaridades existentes en nuestras comarcas y municipios, por lo que promoverán que se facilite desde las instituciones tanto el aprendizaje de los diferentes elementos que conforman la cultura autóctona, como su puesta en valor, protección y difusión.

"Seguiremos promoviendo la puesta en valor de nuestra artesanía e impulsaremos planes especiales para su conservación y fomento, siendo necesario y esencial que haya un relevo generacional en el sector artesano para garantizar su futuro", ha añadido.

PLAN DE INVESTIGACIÓN DE YACIMIENTOS

Asimismo, ha confirmado la intención de poner en marcha un Plan de investigación y promoción de los yacimientos arqueológicos existentes y un Plan Especial para la puesta en valor del arte paleolítico, con el arte rupestre como pieza clave con Siega Verde (declarado Patrimonio de la Humanidad) como epicentro de su promoción en la provincia de Salamanca, buscando también en la de León la puesta en valor del arte rupestre mediante un Centro de Interpretación en Toreno que aproveche la existencia de arte rupestre de gran valor en Sésamo, San Pedro Mallo o Librán.

"Atenderemos la potencialidad del turismo como medio para generar riqueza en nuestras comarcas rurales", ha destacado, con el foco puesto en señalizar nuestros monumentos. En este sentido, ha reafirmado su compromiso para contar con mayor promoción del Reino de León como Cuna del Parlamentarismo (reconocimiento de la UNESCO a nivel mundial), prestando especial atención a la promoción como parte indisociable de dicho reconocimiento de las localidades que participaron en las Cortes de 1188 (León, Salamanca, Zamora, Toro, Astorga, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Benavente, Villafranca del Bierzo o Alba de Tormes).

La candidata leonesista ha avanzado que se promoverá la ampliación del reconocimiento como Patrimonio de la Humanidad a otros lugares de la Región Leonesa, como la ciudad de Zamora, la Tebaida, Ciudad Rodrigo, o la ciudad de León, pues, a su juicio, no hay que olvidar hechos como que la ciudad con más arte románico del mundo es Zamora, que Ciudad Rodrigo conserva intacto todo su recinto amurallado (como una especie de joyero que conserva su impresionante casco histórico en su interior), o que la ciudad de León alberga una de las joyas del arte gótico europeo, su Catedral.

"Impulsaremos el reconocimiento y protección de estos monumentos, enclaves y localidades que poseen un gran valor monumental o arquitectónico a lo largo de la Región Leonesa", ha prometido.

SUPRIMIR DOS FUNDACIONES

Por último, ha remarcado la necesidad de suprimir tanto de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, así como de la Fundación Castilla y León (antigua Fundación Villalar), así como que no se nutran de fondos públicos en caso de no ejecutarse su desaparición.

De la misma manera, se reclamará para la puesta en valor del hito de las Cortes del Reino de León de 1188 como Cuna del Parlamentarismo, que se acometa la institucionalización del 18 de abril como día festivo en la Región Leonesa, siendo esta la fecha más aceptada por la historiografía como inicio de dichas Cortes, que contaron con representantes de León, Salamanca y Zamora.

