UPL acusa a Junta de "falta de acción" para eliminar peajes y Mañueco apunta a la "nula" respuesta de Gobierno

VALLADOLID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Alicia Gallego (UPL), ha acusado al Gobierno de la Junta de "falta de acción" para eliminar los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71, ante lo que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la "proactividad" del Ejecutivo autonómico que trabaja en esta vía y para bonificar los peajes frente a una "respuesta absolutamente nula" del Gobierno central ante las peticiones de eliminación de cobros.

En la sesión del Pleno de este jueves, 10 de septiembre, Gallego ha cuestionado a Fernández Mañueco si considera que la Junta ha sido suficientemente proactiva para la eliminación de los peajes de las autopistas AP-66 y AP-71.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha subrayado, en este sentido, que la supresión de "todos los peajes" de la Comunidad es "una de las prioridades del Gobierno de la Junta y una "reclamación permanente" al Ejecutivo de la nacion, "cuya respuesta es absolutamente nula".

"Pero trabajamos desde la Junta para bonificar peajes a viajeros recurrentes en todos peajes. Eso es ser proactivo", ha agregado Fernández Mañueco, ante lo que Gallego ha aludido, en su réplica, a la "injusticia" que enfrentan quienes tienen que pagar estos peajes en la provincia por utilizar una "infraestructuras viarias estratégicas".

En este contexto, la portavoz del Grupo Mixto ha recordado que "la movilidad no es un capricho", si no "un derecho" y "una infraestructura básica para la vertebración, la cohesión territorial, la igualdad y el desarrollo económico de una zona".

De este modo, ha señalado a las "carencias" del Gobierno de Fernández Mañueco en materia de movilidad. "Usted nos dice hoy aquí que hace, pero la realidad es que en materia de autopistas la postura firme y decidida ha sido la de la UPL, que es la de la liberalización de las antes indicadas, la de la León Asturias y la León-Astorga", ha apuntado, para recordar que la formación ha planteado ocho proposiciones no de ley en esta materia, de las cuales dos se aprobaron en las Cortes sin que finalmente se hiciese "absolutamente nada" por parte de la Junta.

"Ni PP ni PSOE las han incluido en ese plan de abaratamiento de autopistas o las han liberado", ha denunciado, para incidir en que esto "ha generado un perjuicio evidente tanto económico como demográfico" para la provincia de León. Asimismo, ha recordado a Fernández Mañueco que cuando gobernaba el PP a nivel nacional el peaje también era un "atraco".

Gallego ha censurado así la "falta de acción" y "falta de liderazgo político" de la Junta que se une a un minsitro de Movilidad, Óscar Puente, que está "ausente", y un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no quiere" eliminar loe peajes, todo ello mientras "sufren los mismos" con autopistas que, además, sufren desprendimientos o túneles cerrados".

De esta manera, ha pedido a Fernández Mañueco "presión real y decidida" para liberar los mencionados peajes, o bonificar los mismos de forma "íntegra" y "sin exclusiones": "Lo que le pedimos, señor presidente, es menos postureo y más acción".

Frente a ello, el presidente de la Junta ha defendido que ha pedido la eliminación de los peajes "en reiteradas ocasiones" a Sánchez y los ministros del área, así como se han apoyado en las Cortes las propuestas de UPL y se ha trabajado, "codo con codo", con los Gobiernos de Asturias y Galicia para ello.

"Es importante la liberalización de loo peajes, en eso coincidimos. Y reclamamos supresion de los peajes, de todos, no solo de algunos", ha agregado Fernández Mañueco, para afear a UPL sus pactos con el PSOE en la provincia de León.