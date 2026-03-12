UPL advierte que la "inacción" del PP y de la Junta augura la repetición del "terrible" verano de incendios

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, durante su visita a Fasgar (León). - UPL

FASGAR (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

La candidata de UPL a la Presidencia de la Junta, Alicia Gallego, ha advertido este jueves tras visitar la localidad leonesa de Fasgar que la "inacción" del PP y de la Junta de Castilla y León augura la repetición del "terrible" verano vivido el pasado año con los virulentos incendios forestales.

Así lo ha expresado tras estar en uno de los lugares más duramente afectados este verano por el fuego, activo durante casi 40 días desde que se declaró. Esta pequeña localidad del municipio de Murias de Paredes padeció de forma directa "el cambio de conducta" de unos incendios peligrosos y desbocados que amenazaron las casas de los vecinos. "Tuvieron que ser desalojados y siete meses después la sensación es evidente de que la Junta sigue sin hacer absolutamente nada", ha apostillado.

Al mismo tiempo, según ha explicado Gallego, crece la preocupación al acercarse a un nuevo verano que puede ser "igual o peor" al ya vivido y los profesionales de extinción de incendios "siguen parados sin formación, sin material, sin ropa y sin trabajar" pese a la intención de la Junta de ampliar el operativo a los 12 meses del año, según ha informado a Europa Press en un comunicado la UPL.

"De lo que dijo la Junta no se supo nada más y se sigue sin hacer prevención después de las pérdidas personales y patrimoniales irreparables producidas hace solo unos meses", ha sentenciado Alicia Gallego.

Por su parte, los vecinos de Fasgar han transmitido a la candidata leonesista que sin la ganadería que había en los pueblos hace unos años las zonas se encuentran llenas de combustible que aumenta los efectos ya por sí de los incendios forestales. En este contexto, ha sostenido que existen profesionales "con ganas y preparados para trabajar", pero que la Junta mantiene "parados" en "una clara muestra" de que la inversión que realiza el Gobierno autonómico "es un negocio con inversiones que se llevan empresas cercanas o amigas de los que toman las decisiones".

UN REGLAMENTO "VITAL"

Ante esta situación, la formación leonesista volverá a presentar en cuanto se constituyan las Cortes de Castilla y León la Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales. "Se trata de un reglamento vital que demandan los profesionales y que se tiene que sumar a las medidas de prevención y extinción que tienen que tomar desde la Junta para que se evite el desastre vivido en 2022 en la Sierra de la Culebra y en 2025 en gran parte de la Región Leonesa", ha incidido Gallego.

A ello ha sumado la "falta de cobertura" que se encuentran los profesionales cuando acuden a apagar incendios. Fasgar es, según ha concretado, un ejemplo de ello con "un apagón casi total" en este sentido que dificulta las comunicaciones "tan necesarias" en este tipo de emergencias. "La Junta se gasta dinero en comprar walki-talkies, pero no piensa que sin cobertura es imposible comunicarse. Hay que ser serios y, de una vez por todas, dar solución a un problema que volverá seguro a nuestros montes si no actuamos", ha concluido.

