UPL apoya las manifestaciones en Oviedo para exigir la eliminación del peaje de la AP-66

LEÓN 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha mostrado su apoyo a las manifestaciones que recorrerán este viernes y mañana sábado las calles de Oviedo con el objetivo de exigir la eliminación del peaje de la AP-66, la autopista que une León con el Principado de Asturias.

De este modo, el vicepresidente primero de la Diputación de León, Roberto Aller, en representación de la formación leonesista, estará presente en la manifestación convocada por la Alianza por las Infraestructuras, integrada por 25 organizaciones sociales, políticas y económicas junto al Gobierno del Principado, a las 17.30 horas de este viernes bajo el lema 'Asturias unida. Fin al peaje del Huerna'.

La marcha partirá a las 17.30 horas desde la Estación del Norte y finalizará en la Plaza de la Escandalera, donde se procederá a la lectura de un manifiesto conjunto.

UPL ha sido "beligerante en todo momento" en defensa de la eliminación de este peaje con la presentación de iniciativas en las Cortes de Castilla y León de forma reiterada desde 2016. La última de ellas llegó el pasado año y en ella se contó con la aprobación por unanimidad de todas las formaciones presentes, pero se ha encontrado con el rechazo de llevarla a cabo por parte del Ejecutivo central, según ha informado a Europa Press en un comunicado la formación leonesista.

En este sentido, la UPL se ha remitido a las últimas declaraciones realizadas por del ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, sobre "el peso" que tiene esta cuestión en lo referente a las preocupaciones de los asturianos.

"SIGUE AUMENTANDO EL PRECIO DEL PEAJE".

La formación leonesa ha asegurado que esperará hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la legalidad de la ampliación de la concesión. "Estamos hartos de que sea quien sea quien gobierne, da lo mismo el PP o el PSOE, año tras año se sigue aumentando el precio del peaje, cuando debería suprimirse como así demanda el Consejo Europeo", ha sentenciado.

En esta misma línea se ha pronunciado sobre la postura de la Junta de Castilla y León, que "tampoco parece comprometida" con la reclamación de la eliminación del peaje de la AP-66, como se le solicitó desde la formación leonesista hace apenas un mes cuando se le demandó "al menos el mismo esfuerzo" que el Principado de Asturias para reclamar en Bruselas la supresión "inmediata".

La UPL ha apuntado que en la presentación de los Presupuestos Generales de Castilla y León para 2026 se "olvidó" de bonificar esta vía en la consignación de 10 millones de euros que servirán para abaratar los costes de la AP-6, la AP-51, la AP-61 y la AP-71. "No basta con decir que se estudiará esta ayuda, la institución autonómica debe mantener una actitud proactiva en la defensa de la supresión del peaje AP-66 y, en todo caso, incluir una partida en los presupuestos para su bonificación", ha concluido.

La UPL también apoya el acto reivindicativo que tendrá lugar mañana en la Plaza de España de la capital asturiana a las 12.00 horas. Las organizaciones Uita, cooperativas de transportistas, la Plataforma Ciudadana Peaje del Huerna No! y el exdiputado autonómico Daniel Ripa, promotor de la denuncia ante la Comisión Europea, han convocado a toda la ciudadanía a sumarse a esta concentración, también con el propósito de exigir la eliminación inmediata de los peajes de la AP-66 y la AP-9 (Galicia), declarados ilegales por la Unión Europea desde 2021.