Imagen reciente en el centro de la capital leonesa de una pancarta en la que se reclama la autonomía leonesa. - EUROPA PRESS

El leonesismo pide un frente común para defender el territorio y la autonomía en el ámbito nacional LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) decidirá en los próximos días si concurre a las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre, cuestión abordada en el Consejo General del partido celebrado a última hora de ayer y que, por el momento, no se ha resulto para ser analizada en mayor profundidad.

La formación política afronta esta decisión después de que varios partidos leonesistas hayan expresado en las últimas horas su voluntad de conformar un frente común leonesista para conseguir en las Cortes Generales una representación que defienda los intereses de los ciudadanos leoneses.

Así, Unidad Leonesa se ha mostrado partidaria de formar un amplio frente leonesista capaz de defender el territorio leonés del "constante ultraje y expolio a los que se ve sometido por la política cortoplacista y vendida de los partidos de implantación nacional". De esta forma, pretende que la provincia sea visible en la próxima legislatura dentro del Congreso y el Senado tras años de "invisibilidad" en una comunidad autónoma "fallida".

En la misma línea, Conceyu País Llionés aboga por una gran coalición pro autonomía leonesa que reúna todo el voto leonesista bajo el liderazgo de la UPL. Ello permitiría llevar a Madrid la voz de una tierra "maltratada" por los partidos estatales y reclamar la autonomía leonesa, así como exigir las inversiones que año tras año "se prometen y nunca se cumplen".

Del mismo modo, Alantre País Leonés se ha mostrado partidario de una unión electoral progresista en clave leonesa. "Nuestra aportación política y recursos irán en la línea de sumar de forma útil y generosa con otras fuerzas, colectivos y personalidades que luchan por la justicia social y territorial del País Leonés", ha declarado y ha recordado la importancia de reivindicar en el ámbito nacional la autonomía para el País Leonés; garantizar que no gobierne la extrema derecha; un plan contra la despoblación y la reindustrialización del territorio leonés; la defensa del territorio y el medio ambiente frente a los "ataques especulativos" o el blindaje de los servicios públicos, entre otros.

En este escenario, UPL deberá sopesar en los próximos días la conveniencia de presentarse a las elecciones generales y, en caso de decidir concurrir a los comicios, deberá decidir si lo hace en solitario o en coalición con las demás fuerzas políticas y sociales leonesistas.