UPL se muestra muy alejado de acuerdos con el PP

Ve posible un acuerdo con Soria Ya para un grupo mixto que permita más tiempo e iniciativas

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El procurador electo de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Luis Mariano Santos, ha asegurado que están lejos de acuerdos con el PP y ha afirmado que le gustaría un gobierno en minoría que obligara a consensuar, dialogar y llegar a acuerdos a lo largo de la legislatura.

Santos se ha expresado así tras reunirse con el PP, encabezado por su candidato a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en lo que ha asegurado que ha sido un encuentro "fluido" y "con muy buen tono" en el que han expresado su voluntad de hablar de los problemas "de León y Castilla" aunque están "muy lejos" de acuerdos.

El portavoz de UPL ha aclarado que la formación tiene cinco ejes indisolubles y fundamentales para hablar sobre cualquier tipo de acuerdo o consenso y pasan por hablar del problema territorial de León, Zamora y Salamanca, de la "región leonesa", de procesos de descentralización, políticas para frenar la despoblación ante la sangría de 5.000 personas al año en León pero 9.000 en la "región leonesa".

Asimismo, ha señalado que también hay que hablar de industrialización, refuerzo del sistema sanitario y tomar decisiones para cambiar las políticas llevadas a cabo hasta ahora y hablar de discriminación positiva entre los territorios porque hacerlo de igualdad entre ellos podría haber tenido sentido al inicio de la comunidad hace 35 años, cuando las políticas llevadas a cabo han empobrecido.

Luis Mariano Santos ha señalado que no se han emplazado para otra reunión pero ha aclarado que seguirán dialogando siempre que sea necesario a lo largo de la legislatura, algo que harán con "casi todos" porque en un acto "fragmentado" como el actual es necesario llegar a acuerdos para "cambiar las cosas".

El procurador electo de UPL ha destacado el trato "cortés" y ha explicado que se han sentado a hablar, que no para negociar, que habría que hacerlo sobre su "hoja de ruta".

DIFERENCIAS "INSALVABLES" CON VOX

En este sentido, ha aclarado que, aunque no ve lógico ni "inteligente" hablar de cordones sanitarios, tienen diferencias ideológicas "insalvables" con Vox, con los que no tiene sentido sentarse a hablar con ellos en este momento, aunque a lo largo de la legislatura a loe mejor la formación verde vota a favor de sus iniciativas, pero ahora no ve "efectivo" hablar.

En cuanto a la posibilidad de formar un grupo con Soria Ya, ha asegurado que aunque no hay nada "cerrado" sí se plantean la posibilidad de llegar a un acuerdo y están hablando porque sería "muy bueno" para ellos ante un grupo mixto "muy complicado" con nueve procuradores y cinco fuerzas diferentes. Así, ha añadido que podría ser más práctico acordar con Soria Ya para presentar más iniciativas y tener más tiempo.

En cuanto a un posible grupo de trabajo como con Soria Ya, Luis Mariano Santos ha negado que haya acuerdo alguno en este sentido y no sabe si podría producirse en un futuro, pero siempre en torno a sus cinco ejes "sin separar ninguno", aunque no ve que haya voluntad para ello, tras lo que ha aclarado que tendría que ser un camino diferente del de Soria Ya.

En cuanto a un posible gobierno en minoría del PP, considera que obligaría a consensuar, dialogar y llegar a acuerdos y sería "más positivo" que un pacto con Vox, que "no es bueno para Castilla ni para León", ha aseverado.

A este respecto, ha manifestado que su "sensación" es que el pacto con Vox no está "tan cerrado" como creía, aunque los "números" empujen a esa solución.