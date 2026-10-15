UPL y Soria ¡Ya! piden a la Mesa que recapacite y admita tramitar la proposición de ley de agentes medioambientales

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Mixto y procuradora de UPL, Alicia Gallego, y el procurador de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, han pedido este jueves a la Mesa de las Cortes que recapacite y admita la tramitación de la proposición de ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales, impulsada por ambos partidos en colaboración con el sindicato CISF.

De hecho, el Pleno de las Cortes de Castilla y León aprobó el 2 de diciembre de 2025 la toma en consideración de la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, si bien la tramitación decayó con el fin de la legislatura.

UPL y Soria ¡Ya! han retomado la iniciativa en el nuevo mandato si bien la Mesa de las Cortes no ha admitido la toma en consideración en base a un informe de la Junta de Castilla y León que calcula un gasto superior a los 11 millones anuales y alega una serie de aspectos "técnicos".

"La sorpresa es que tanto Partido Popular como Vox han considerado que no se cumplen los requisitos necesarios y nosotros hemos pedido, lógicamente, una reconsideración de la tramitación de la ley", ha explicado Gallego que ha insistido en que se trata del mismo texto que fue admitido a trámite al finales del anterior mandato.

Además, ha defendido que la Proposición de Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales es una ley "buena técnicamente" y ha considerado que no puede haber un obstáculo por 11 millones de euros, "sobre todo cuando vuelven otra vez con el mantra este de que estamos ante los presupuestos más altos de la historia", ha ironizado sobre el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2027 que asciende a 16.472 millones de euros.

"Son 11 millones de euros para un presupuesto que presume de prevención y extinción de incendios, presume de una inversión muy fuerte en prevención y extinción de incendios", ha apostillado Ceña que ha llamado a un acuerdo entre todos los grupos para dejar de legislar con las siglas de los partidos y "empezar a ocuparse de verdad" de lo que le preocupa a los ciudadanos, con una referencia expresa a los incendios forestales "que asolan la Comunidad todos los veranos".

"Que se ponga solución", ha exigido tras lo que ha defendido que esa solución pasa por dignificar la profesión de los que trabajan en las tareas de extinción, entre ellos los agentes medioambientales.

Los proponentes han defendido al respecto de que si las cuentas de 2027 contemplan una serie de partidas para la prevención deberían contar primero con "una normativa actual adecuada" que proteja tanto al profesional como al ciudadano, por lo que ha insistido en su llamamiento a la Mesa de las Cortes para que valore de nuevo la tramitación de esta proposición de ley.