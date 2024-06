UPL ve a la Junta como la madrastra del cuento "que siempre elige cuidar a los mismos, a los de siempre"

VALLADOLID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha comparado este miércoles a la Junta como la madrastra del cuento que "engaña a la gente diciendo que todos los hijos son queridos" pero que luego "siempre elige cuidar a los mismos, a los de siempre".

De este modo se ha pronunciado Luis Mariano Santos en su intervención en el Debate sobre Política General de la Junta en el que, en su opinión, el presidente de la Junta ha presentado "una fábula" en un "mundo ideal" más propio "un cuento de hadas" cuando la realidad se parece más a "un cuento de terror".

Luis Mariano Santos ha lamentado la "socarronería" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ante los "datos dramáticos" de la realidad económica y sociodemográfica de provincias como León mientras el jefe del Ejecutivo "se lava las manos", se "ausenta de los problemas" y "elude buscar soluciones" sin delegar "la labor inspectora y recaudatoria".

"Ustedes están desaparecidos", ha sentenciado el leonesista que ha acusado al presidente de la Junta de no haber cumplido prácticamente ninguna de las promesas asumidas con la comarca del Bierzo y ha reclamado por otro lado la necesidad de Facultad de Medina en la Universidad de León.

"Es usted un personaje digno de estudio, señor Mañueco. Probablemente pasará a la historia como el peor presidente de este modelo de éxito y mire que era difícil superar a los anteriores", ha espetado Luis Mariano Santos a Fernández Mañueco a quien ha trasladado el apoyo de UPL para la financiación justa o para una actuación frente al lobo "con justicia entre autonomías y sin privilegios", tras lo que ha reclamado "un desarrollo igualitario y equilibrio para todos los territorios".

Luis Mariano Santos ha ironizado finalmente sobre los "tiempos complejos y de gran batalla política" sobre si Javier Milei es un fenómeno o es simplemente un bufón, un debate en el que el presidente de la Junta "siempre opina" cuando "lo que realmente acontece es que en este territorio hay un profundo agujero negro en el que se pierden muchas de las cosas que al ciudadano de a pie le importan mucho más que la discusión entre los diestros y los zurdos".

En su respuesta, Fernández Mañueco ha tildado de "chiste" y de "absolutamente desproporcinadas" las intervenciones de los representantes del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! a los que ha acusado de pensar sólo en el rédito político y de vivir en un "supuesto agravio" que, según ha insistido, no existe.

"Ustedes compiten a ver quién habla peor de su provincia, algo que, desde luego, me sorprende. Cualquiera que les escuche dirán, León y Soria no merecen la pena, no tienen nada que ofrecer y eso es mentira, no es verdad", ha respondido el presidente que ha rechazado "lecciones de cariño y de amor" a un territorio tras lo que ha asegurado que va a ir mucho más a León y a Soria, provincias que "van por el buen camino" y "funcionan" al igual que Castilla y León, la afirmación que ha repetido el presidente a lo largo del Debate.

Fernández Mañueco ha rechazado que no haya radioterapia en Ponferrada donde este servicio está cubierto por régimen de concierto, ha asegurado que trabajan para concluir las obras del centro de salud de Pinilla, en San Andrés de Rabanedo, y para retomar las de Sahagún de Campos y ha reivindicado por otro lado que se ha modernizado la estación de autobuses de León.

"Obras son amores y no buenas razones", ha zanjado el jefe del Ejecutivo que ha explicado que estas dos provincias han ayudado a que la economía de Castilla y León creciera más de lo previsto y a que esté mejor, con "cifras récord" en exportación, en el caso de la soriana, a lo que ha añadido que León "rozó también en 2023 su máximo histórico".

Respecto al problema de la despoblación, ha insistido en que se trata de un tema que hay que abordar de manera global, ha situado el verdadero problema en el saldo vegetativo y en que hay más fallecimientos que nacimientos y ha situado a León como una de las provincias en las que han crecido los natalicios.

Por otro lado, ha recordado a UPL que tiene al PSOE como socio en la Diputación de León y ha reprochado a Santos de aferrarse "como una lapa" y "algo mimoso" por su "interés partidista a los responsables de los principales males que afectan a León".

"Hemos venido reclamando la implicación del Gobierno de España, se sus socios señor Santos, y al parecer, pues no está muy en eso. Hemos puesto el grito en el cielo con las 346 paradas de autobús en toda la Comunidad, unas cuantas en su provincia", ha relatado el jefe del Ejecutivo que ha llamado a analizar el fenómeno de la despoblación "con datos que invitan a la esperanza" por lo que ha pedido una "reflexión profunda" a los dos partidos políticos para que tengan un "ataque de realismo y de positividad".

Fernández Mañueco ha