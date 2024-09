UPL ve la reunión con Mañueco como un "deja vu" y pide al PP que reflexione y demuestre el diálogo con hechos

VALLADOLID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPL en las Cortes de Castilla y León, Luis Mariano Santos, ha calificado la reunión mantenida este lunes con el presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, como un "deja vu" en el que, según ha lamentado, se han confirmado las "pocas expectativas" que tenían los leonesisas para este encuentro.

En este sentido, ha hecho un llamamiento al Partido Popular para que "reflexione" y demuestre su voluntad de diálogo "con hechos" ya que, según ha reprochado, en lo que va de legislatura no ha dado el visto bueno a ninguna de las propuestas o enmiendas de los grupos parlamentarios en la oposición --500 de UPL--, con una mención expresa a los presupuestos y a las propuestas de resolución que salieron del último Debate sobre Política General de la Junta.

Luis Mariano Santos ha comparado la reunión de Fernández Mañueco de este lunes con los grupos parlamentarios como "una cosa que sucede cada cierto tiempo" en la que, según ha lamentado, se repiten "las mismas cosas, los mismos comentarios y los mismos discursos" y ha recordado que en la anterior ronda de contactos de plantearon tres grupos de trabajo sobre sanidad, financiación y el Corredor Atlántico que "no llegaron a buen puerto".

Dicho esto, se ha comprometido como portavoz de UPL a asistir "absolutamente a todas las reuniones que se planteen" para dialogar sobre políticas que puedan ayudar a la vida de la gente "pero no para perder el tiempo más". Luis Mariano Santos ha rechazado al respecto "actos de fe" y ha insistido en que en su caso concreto necesitan hechos. "No somos tontos", ha apostillado.

"Buenas palabras, buen trato pero de ahí no hemos pasado", ha sentenciado Luis Mariano Santos, que ha considerado que el Partido Popular de Fernández Mañueco prefiere seguir teniendo como "fiel amigo" y "socio fiel y dócil" a Vox.

Luis Mariano Santos ha mostrado no obstante la "posición abierta" de UPL para sentarse a dialogar en el futuro y tras la nueva primera toma de contacto de hoy en de defensa de determinados temas que son fundamentales para una Comunidad Autónoma en la que, según ha ironizado, los leonesistas no creen demasiado y ha abogado por defender una financiación en la que "no puede haber un territorio diferente". Asimismo, ha rechazado que un territorio pueda ser tratado mejor "por ser Cataluña y por ser necesario para configurar gobiernos".

El Corredor Atlántico y la sanidad, a cuyo consejero ve "de vacaciones permanentes", son otros de los asuntos sobre los que UPL se ha mostrado proclive a seguir dialogando con el presidente de la Junta al que ha advertido de que no deben ser para promover el blanqueamiento del PP, punto en el que ha pedido la reflexión de los 'populares' para que tengan "la decencia política" de hablar con todos los grupos y demostrar que el "esfuerzo" dialogante de la reunión de hoy no es "impostado".

Finalmente, Luis Mariano Santos ha reconocido que en el encuentro de hoy no ha planteado el "cambio de marco territorial" para León y ha explicado que no ha habido oportunidad para ello ya que se han centrado a hablar de otros asuntos como el presupuesto para 2025 que está "avanzado" y sobre el que dialogarán con la Junta una vez presentado.