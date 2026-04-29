UPTA advierte de subidas del precio del alquiler de entre el 20 y el 30% en CyL, que "ahoga" al pequeño comercio

Archivo - El escaparate de un comercio anuncia 'liquidación por cierre'. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha cifrado el incremento del precio del alquiler en los últimos cinco años en Castilla y León entre un 20 y un 30 por ciento, algo que ha afirmado que "ahoga" al pequeño comercio y le expulsa de los centros urbanos.

La organización ha presentado un estudio sobre la evolución del precio de los locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados y de la vivienda en Castilla y León, en el que concluye que ambos mercados están "tensionados por dinámicas de especulación urbanística", con incrementos acumulados de entre el 20 y el 30 por ciento en los últimos cinco años (2020-2025).

El informe sitúa el precio medio de los locales comerciales de menos de 100 metros cuadrados en Castilla y León entre cuatro y diez euros por metro, aunque ha advertido de que estos valores no reflejan la realidad en las zonas con mayor actividad económica.

En los centros urbanos y principales calles comerciales, donde se concentra el consumo, UPTA ha cifrado los precios mensuales de un local tipo de 80 metros cuadrados entre los 700 euros de la horquilla más baja en Zamora hasta los 1.400 de la más alta en Valladolid.

UPTA ha subrayado que los precios más bajos se registran en zonas periféricas o con menor actividad comercial, lo que no representa el coste real de emprender.

Según el estudio, el alquiler del local comercial supone entre el 30 y el 40 por ciento de los costes directos de un pequeño negocio en Castilla y León, de forma que se consolida como el principal factor de presión económica sobre el comercio local.

LOCAL Y VIVIENDA

El informe destaca que una parte significativa de los autónomos con negocio tiene además que hacer frente al alquiler de su vivienda, lo que genera una doble carga económica estructural "que compromete seriamente la viabilidad de sus actividades".

A este respecto, la organización ha señalado que el mercado de la vivienda mantiene una tendencia ascendente en Castilla y León, con una media autonómica que se sitúa entre 7,5 y 9,5 euros por metro cuadrado, con un incremento cercano al 5 por ciento en el último año y una subida acumulada de entre el 15 y el 25 por ciento desde 2020.

UPTA ha explicado que identifica la especulación urbanística como uno de los factores que impulsan esta subida simultánea de precios y ha señalado prácticas como la retención de inmuebles, la concentración de la propiedad y la fijación de precios desligada del uso real.

El estudio, según la Unión, confirma que ambos mercados han evolucionado de forma paralela entre 2020 y 2025 y han afectado a las principales capitales de provincia, donde se concentra la actividad económica.

Así, concluye que la combinación del aumento de los alquileres comerciales y de vivienda genera un impacto creciente sobre los autónomos, ya que el alquiler del local puede alcanzar hasta el 40 por ciento de los costes del negocio, "mientras que el incremento del coste de vida agrava aún más la situación, dificultando la continuidad de muchas actividades".

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, ha advertido que "Castilla y León no es ajena a esta dinámica" y el encarecimiento sostenido de los costes "está poniendo en serio riesgo la supervivencia del pequeño comercio".

En este sentido, ha señalado que "cada vez es más difícil mantener un negocio viable en los centros urbanos, donde los márgenes se estrechan peligrosamente" y ha advertido de que, si no se toman medidas, se verá "cómo se debilita progresivamente el tejido económico local".