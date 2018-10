Urbanismo de la Junta informa en contra del proyecto de la Ciudad de la Salud de Metrovacesa en Aldeamayor (Valladolid)

Publicado 12/09/2018 10:33:51 CET

La Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Junta de Castilla y León ha informado desfavorablemente la Ciudad del Bienestar y la Salud de Aldeamayor de San Martín, complejo inmobiliario con 1.440 viviendas y 26.000 plazas asistenciales supuestamente destinadas al "turismo sanitario" nacional e internacional, que Metrovacesa promueve en este municipio vallisoletano.

El director general de Urbanismo, según una información de Último Cero confirmada hoy por Ecologistas en Acción, considera que "resulta difícil de creer que este municipio de 5.000 habitantes en crecimiento sea un lugar más idóneo, dado que tendrá los servicios públicos menos desarrollados que otros mayores".

Por lo que "también sería posible hacerlo en cualquiera de los otros ámbitos de suelo urbanizable no delimitado residencial que exactamente el 19 de octubre de 2018 pasarán a ser suelo rústico común; además de 290 hectáreas en este municipio, sucederá en unas 28.000 hectáreas de otros 78 municipios. Sin embargo, el resto asumen la desclasificación de forma pacífica".

Más allá del interés particular de Metrovacesa por evitar la depreciación de sus activos inmobiliarios, la Ciudad de la Salud carece de justificación racional ya que propone "resolver todas las necesidades de suelo para uso asistencial de la Comunidad [*] situándolas en un solo municipio; se valida así una zonificación y especialización funcional que ha fracasado como modelo en otros usos terciarios".

Así, "la propuesta adecuada no sería una 'nueva ciudad', sino un 'nuevo barrio' del bienestar y salud, que sin duda sería mejor también desde el punto de vista de una mezcla equilibrada de usos; mejor aún repartidos en la red de ciudades medias existentes en la región".

En coherencia con la nueva legislación de rehabilitación urbana, el informe señala que "de acuerdo a criterios racionales de planificación urbanística económica, social y [ambientalmente] sostenible, lo adecuado es situar nuevos usos donde ya viven los ciudadanos (recualificar barrios), antes que urbanizar nuevos suelos que se planifican segregando espacialmente para los nuevos usos y residentes".

Así, el informe finaliza señalando que "en síntesis, lo que se hace en la modificación tramitada es tratar de justificarla como respuesta a la voluntad de los promotores, pero no como resultado del análisis de la realidad territorial; de ahí que no responda a las exigencias de la normativa. Al no acreditarse que se establezca la ordenación para resolver las necesidades de suelo para servicios o viviendas del término municipal de Aldeamayor de San Martín, o bien que concurran circunstancias de índole supramunicipal que harían posible un crecimiento superior".

EA DENUNCIA TRATO DE FAVOR

El informe de la Dirección General de Urbanismo, confirmando lo ya señalado en los anteriores del arquitecto municipal y de la Diputación de Valladolid, es determinante para la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo, "que en su reunión prevista para el miércoles 19 de septiembre deberá denegar la aprobación definitiva de la Ciudad de la Salud de Metrovacesa, enmendando la pretensión inicial del órgano presidido por el delegado territorial de la Junta en Valladolid, Pablo Trillo-Figueroa, que debería explicar públicamente el trato de favor otorgado al promotor del proyecto", apunta EA.

Asimismo, el colectivo pide al alcalde de Aldeamayor de San Martín, el socialista Fernando de la Cal, y al portavoz municipal del Partido Popular, Jacob Bermejo, que expliquen "por qué están actuando como empleados de Metrovacesa para sacar adelante una propuesta que beneficia a familiares directos suyos y de otros tres concejales de la Corporación, como propietarios de 200.000 metros cuadrados en fincas dentro del ámbito de la Ciudad de la Salud, contra los informes de su arquitecto municipal y a riesgo de comprometer las finanzas municipales y el abastecimiento de agua de la población de su municipio".

Pero EA califica como "actuación más bochornosa entre los valedores de Metrovacesa" la de los directores generales del Medio Natural y de Calidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, que en sus informes han avalado la Ciudad de la Salud "obviando consideraciones ambientales básicas como el carácter inundable de los terrenos, el efecto del vertido de las aguas residuales y la extracción de aguas subterráneas para riego sobre el humedal protegido 'Salgüeros de Aldeamayor' o la contaminación producida por los 15.000 vehículos que la nueva urbanización enviaría cada día a la ciudad de Valladolid, con la excusa de que "en todo caso se trata de un Suelo Urbanizable cuyo destino es siempre su urbanización"; siempre hasta el próximo 19 de octubre, en que pasará a ser suelo rústico.

EA ha agradecido a la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Castilla y León su completo informe y pedirá en la próxima Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo de Valladolid que se desestime la propuesta, en cumplimiento de la normativa urbanística vigente y de las sentencias judiciales que anularon en 2013 y 2015 el anterior proyecto de Metrovacesa en Aldeamayor de San Martín.

Asimismo, pide al Ayuntamiento de este municipio vallisoletano que inicie de manera urgente la revisión de su Plan General de Ordenación Urbana, "por su carácter extraordinariamente expansivo y los problemas que ello conlleva", en palabras de la Dirección General de Urbanismo.