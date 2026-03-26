El uso de la cultura en política, protagonista en el ciclo de Isabel la Católica de la UCAV - UCAV

ÁVILA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado la sexta jornada del ciclo 'Promoción política y cultural. Personas e instituciones en la época de Isabel la Católica', en la que el profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, Eduardo Fernández, ha ofrecido la conferencia De la cultura a la política bajo Isabel la Católica, en la que ha mostrado cómo la reina empleaba la cultura como instrumento político.

Fernández ha analizado el aprovechamiento político de lo cultural que realizó Isabel la Católica en su reinado, a quien considera "una gran innovadora en utilizar la propaganda", y que hace que "parte de la iconografía y de las imágenes utilizadas siga hoy en la retina de la gente".

"Fue capaz de conjuntar varios aspectos artísticos, literarios, escultóricos y arquitectónicos para proyectar una imagen de la Monarquía", ha sostenido, algo de lo que en Ávila todavía hay muestras, "sobre todo arquitectónicas".

El ponente ha explicado que se trata de una práctica que, pese a ser "un invento de la Edad Moderna, todavía se estila en cierto modo". "Quizás no en la Monarquía, pero sí en los gobiernos", ha añadido, una realidad que se ve reflejada, "en lugar de en cuadros o esculturas, en la televisión o en las redes sociales".

El Palacio Los Serrano, sede de la Fundación Ávila, ha vuelto a ser el lugar que ha acogido este ciclo, el cual también se puede visualizar en directo y a posteriori a través del canal de YouTube de la UCAV.