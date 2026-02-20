Utilizaban a una persona con discapacidad para realizar hurtos en Valladolid: detenidos y ya en libertad

Archivo - Sucesos.- La Policía de Valladolid esclarece un nuevo caso de la estafa '¡hijo en apuros!' a través de WhatsApp - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID. - Archivo

VALLADOLID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Dos varones han sido detenidos, pero ya se encuentran en libertad, como presuntos autores de al menos cinco hurtos cometidos en establecimientos de alimentación del barrio de Las Delicias de Valladolid entre los días 5 y 11 de febrero, en algunos de los cuales presuntamente instrumentalizaban a una persona con discapacidad.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press, la detención se ha llevado a cabo en la mañana de este jueves y uno de los individuos cuenta con 15 antecedentes ilícitos contra el patrimonio.

La detención se ha llevado a cabo después de que la Policía Nacional tuviera conocimiento de una actuación ocurrida el 5 de febrero, a las 10.30 horas, en un supermercado del citado barrio, donde dos individuos intentaron sustraer diversos productos. Ambos fueron interceptados tras franquear la línea de cajas sin intención de abonar los artículos, con un carro de la compra cargado con efectos valorados en 80,70 euros, pero huyeron posteriormente del lugar.

Asimismo, se constató que, mediante idéntico modus operandi, el 8 de febrero de 2026, a las 20.45 horas, los mismos individuos sustrajeron un lineal completo de latas de atún y mejillones, valorado en 259,22 euros.

Tras el visionado de las cámaras de seguridad correspondientes a ambas fechas, los agentes identificaron a uno de los autores, un varón multirreincidente especializado en hurtos en establecimientos comerciales. Las gestiones posteriores permitieron identificar plenamente al segundo implicado.

Del análisis de las diligencias practicadas se ha constatado que los detenidos son también los presuntos autores de hechos de similar naturaleza denunciados en otro supermercado los días 5, 9 y 11 de febrero. En estos tres episodios actuaban de forma coordinada junto con una tercera persona con discapacidad intelectual, a la que presuntamente instrumentalizaban para la ejecución material de las sustracciones y se aprovechaban de su especial vulnerabilidad para facilitar la comisión de los hechos y dificultar su detección.

MODUS OPERANDI

La investigación ha permitido determinar que los hechos responden a una actuación "reiterada, planificada y con unidad de propósito, caracterizada por una acción coordinada y estable entre ambos autores donde existe un reparto de funciones", pues mientras uno seleccionaba productos de mayor valor económico, principalmente artículos de calidad y fácilmente revendibles, el otro los introducía en el carro.

Los individuos se alternaban en tareas de vigilancia y cobertura para detectar la presencia de empleados o vigilantes.

Después abandonaban el establecimiento por la línea de salida sin intención de pagar.

Ante el riesgo evidente de reiteración delictiva, se difundió la alerta al resto de patrullas en servicio. Gracias a ello, ambos varones fueron localizados y detenidos en la mañana del 19 de febrero y trasladados a dependencias policiales para la práctica de las diligencias oportunas.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su libertad.