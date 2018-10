La UVA formará a 30 estudiantes de cinco universidades europeas en la producción de energía a partir de residuos

Actualizado 22/08/2011 9:11:19 CET

La Universidad de Valladolid (UVA) formará a partir de hoy, 22 de agosto a una treintena de estudiantes de cinco centros de distintos lugares de Europa en la producción de energía a partir de residuos, según han informado a Europa Press fuentes de la Institución académica.

Los estudiantes, procedentes de Alemania, Dinamarca, Finalandia, Polonia y España, acudirán desde este lunes al Curso de Bioenergía y Biocombustibles organizado por los docentes Pedro García y Silvia Bolado, ambos del Departamento de Ingeniería Química y Tecnología de la UVA, dentro del proyecto Erasmus.

En concreto, las universidades participantes son, al margen de la UVA, la Tampere University of Apllied Sciences de Finlandia, la Aalborg University de Dinamarca; la Ostfalia University of Applied Sciences de Alemania y la Silesian University of Technology de Polonia.

El grupo de alumnos, 22 extranjeros y 8 de la UVA, han sido previamente seleccionados por el Servicio de Relaciones Internacionales de su respectiva universidad de entre un gran número de estudiantes que han solicitado acudir al curso. El curso se centra en esta ocasión en el aprovechamiento de residuos para la producción de energía y en él ahondarán en las energías generadas a partir de biomasa, como el bioalcohol, el biodiesel, biogás o biohidrógeno.

Las clases se desarrollarán en el Aula 3M de la Escuela de Ingenierías Industriales, en su sede del Paseo del Cauce de Valladolid, hasta el próximo 2 de septiembre, en horario de 9.00 a 18.00. La primera semana será impartida en su totalidad por profesores de la Universidad de Valladolid, mientras que la docencia de la segunda semana recaerá en profesores de las otras cuatro universidades participantes en el proyecto, cuya vigencia es de tres años (2010 a 2012).

El pasado año, este mismo curso se celebró en Wolfenbüttel (Alemania), mientras que en 2012 el lugar de acogida será Tampere (Finlandia).

La Universidad de Valladolid posee varios grupos de investigación (grupos de excelencia) en el Departamento de Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente con una dilatada experiencia investigadora en el tratamiento y gestión de residuos orientada a la producción de energía en forma de biogás y de biocombustibles líquidos.

La biomasa residual empleada incluye residuos sólidos urbanos, agrícolas o de la industria agroalimentaria, aguas residuales y lodos de depuradora.