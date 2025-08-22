La VA-20 abrirá el tramo entre Carretera Soria y Villabañez pero cortará hasta el cruce de Renedo

La concensionaria avanza también que el lunes se cortará el tramo entre la Carretera de Renedo y el Camino del Cementerio

VALLADOLID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa adjudicataria de las obras de humanización de la VA-20 ha informado a la Policía Municipal de Valladolid de que abrirá, antes de las 15.00 horas, el tramo comprendido entre la Carretera de Soria y la Carretera de Villabáñez.

Por otra parte, según señala la Policía a través de un comunicado, mantendrá el corte de circulación en el tramo comprendido entre la Carretera de Villabáñez y la Carretera de Renedo.

Asimismo, el lunes 25 de agosto de 2025 está previsto el corte en ese mismo sentido entre la Carretera de Renedo y el Camino del Cementerio, incluyendo el enlace desde el Pº Juan Carlos I.

Desde el cuerpo municipal de seguridad, ruegan a los conductores que planifiquen sus desplazamientos con antelación y utilicen itinerarios alternativos mientras duren las restricciones. Además recuerda la importancia de respetar la señalización provisional y circular con prudencia en las zonas afectadas por las obras.