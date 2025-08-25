Valladolid activa la 'Situación 1, Preventiva' debido a un episodio de contaminación por ozono

Archivo - Una de las estaciones de la Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid (RCCAVA). - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha informado este lunes de que ha vuelto a activar la 'Situación 1, preventiva', por un nuevo episodio de contaminación por ozono después de que las estaciones de medida hayan superado por tercer día consecutivo el valor de referencia fijado del Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano.

En concreto, el Servicio de Medio Ambiente ha informado de que se han registrado valores superiores a 100 microgramos por metro cúbico de ozono en las estaciones de medida de la Red de Control de Contaminación Atmosférica del Ayuntamiento de Valladolid (RCCAVA) en tres días consecutivos, los días 22, 23 y 24 de agosto.

De esta forma, se ha superado el valor establecido en el Plan de Acción en Situaciones de Alerta por Contaminación del Aire Urbano para la activación de la 'Situación 1, Preventiva', con las consiguientes medidas informativas.

Además, el Ayuntamiento de Valladolid ha advertido por otro lado de que la previsión de temperaturas elevadas los próximos días indica que es probable que las concentraciones de ozono continúen siendo elevadas.

En este punto, el modelo de predicción también estima que las concentraciones van a superar ese valor octohorario de 100 microgramos por metro cúbico, con un 95 por ciento de probabilidad.