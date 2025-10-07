Valladolid, Arroyo, Íscar y La Cistérniga acogerán en noviembre el 'Tejemaneje Fest' en apoyo a Down Valladolid

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Arroyo de la Enmienda, Íscar y La Cistérniga y la capital vallisoletana acogerán en noviembre el 'Tejemaneje Fest, Sonrisas por la vida', una actividad cultural, solidaria e inclusiva impulsada por la Diputación de Valladolid en apoyo a 'Down Valladolid' que busca recaudar fondos para el 'proyecto de coles inclusivos' puesto en marcha este curso en varios centros de la provincia.

La programación de la primera edición del 'Tejemaneje Fest' comenzará el viernes 21 de noviembre en la Casa de la Música y Teatro de Arroyo de la Encomienda con la actuación del cómico y guionista madrileño Raúl Massana y Mayte y los podcast 'Pocas Luces' y 'Cosas de Padres' y seguirá el sábado 22 en el Auditorio de Íscar con 'El show de Impro' a cargo de Impro Valladolid Teatro.

El festival continuará el viernes 28 en la Plaza Mayor de la Cistérniga con dos pases de Videomapping de Producciones Accidentales y concluirá el sábado 29 en el Teatro Zorrilla de Valladolid con la "Gran gala de la sonrisa" que contará con la presencia, entre otros, de Víctor Elías y de Jesús Arenas.

Los precios de las entradas solidarias serán de 10 euros para los espectáculos en las tres localidades vallisoletanas y de 15 euros en el caso del Teatro Zorrilla.

"La inclusión es el corazón de este gran proyecto", ha explicado el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, que ha destacado la importancia de realizar actividades culturales inclusivas para concienciar a la sociedad y para visibilizar en este caso concreto "el enorme trabajo" de Down Valladolid.

Conrado Íscar ha reivindicado la cultura como "un espacio en el que no hay barreras", en sintonía con el presidente de Down Valladolid, Manuel Velázquez, que ha recordado que el acceso a la cultura es un derecho humano fundamental para todos que, por lo tanto, no puede ser un privilegio para algunos.

Velázquez ha hecho especial hincapié en la necesidad de fomentar y de garantizar la inclusión de verdad en todos los ámbitos y ha lamentado que las personas con síndrome de Down "han sido invisibles durante mucho tiempo" mientras que en 'Tejemaneje Fest' serán "protagonistas" y no meros espectadores. "Cuando la diversidad entra en escena todos ganamos", ha defendido.

Por último, el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, ha compartido la necesidad de derribar barreras físicas y de integración. "Todos somos iguales y a la vez somos diferentes", ha recordado el regidor que ha apostado por apoyar a asociaciones como Down Valladolid para lograr metas.