Valladolid celebra 20 años de pádel con el Oysho P2, del 21 al 28 de junio

Presentación del torneo Oysho P2 que se celebrará en Valladolid del 21 al 28 de junio. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La capital vallisoletana celebra este año 20 años de pádel profesional en la ciudad y la "emblemática e icónica" plaza Mayor de volverá a acoger del 21 al 28 de junio el 'Oysho Valladolid P2' del circuito internacional Premier Pádel, que en la pasada edición de 2025 batió "récords" con un retorno económico a la ciudad y la provincia de 10,5 millones de euros.

Así lo ha asegurado el alcalde, Jesús Julio Carnero, durante la presentación de un torneo de pádel profesional que reunirá en la capital del Pisuerga a los mejores jugadores del mundo, entre ellos el número 1, el vallisoletano, de Mojados, Arturo Coello Manso.

Carnero ha apuntado que en 2025 se registraron "datos espectáculares y de récord" con un retorno económico a la ciudad que ha pasado de los 2,5 a los 10,5 millones de euros, además de que llegó a 130 países, con más de cuatro millones de espectadores y entradas vendidas en 33 países. "Unas cifras que más allá de ser apabullantes, son un compromiso con el deporte y una impronta tras veinte años de pádel en la plaza Mayor".

Un torneo que cuenta con presupuesto total de 3,5 millones de euros, de los que 600.000 los aporta el Ayuntamiento y 300.000 la Junta de Castilla y León y que si en 2025 se amplió la capacidad de la 'icónica' pista de la plaza Mayor, a los pies del Ayuntamiento, en esta edición amplía las pistas secundarias, ubicadas en el paseo del Campo Grande, y pasan de dos a tres.

El director de comunicación de Deportes y Marketing de Madison, Juan Méndez, ha explicado que esta edición será "especial" porque se cumplen 20 años desde que esta empresa vallisoletana organizase el primer evento profesional de pádel, ya que "no hay ninguna empresa en el mundo" que pueda decir lo mismo.

Asimismo, ha recordado que a lo largo de estas dos décadas, "el pádel ha sobrevivido" en Valladolida a la evolución del tornero internacional desde el Pádel Pro Tour, al World Padel Touy y hasta lo que hoy es Premier Padel, y ha sido posible por la "apuesta decidida" de la ciudad y el Ayuntamiento.

ESPACIOS QUE TRASCIENDEN A LOS EVENTOS.

Por su parte, el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, se ha referido a esta prueba del circuito Premier Pádel como uno "de los grandes acontecimientos deportivos" en la Comunidad y ha dejado claro que hay lugares o espacios que acogen un evento "que trascienden a dicho evento", lo que ocurre con la pista central de la plaza Mayor de Valladolid, "que se queda en la retina", lo que ha equiparado con Montecarlo, como sede la F1, la plaza de toros de Ronda, por su corrifa goyesca.

"Son espacio donde es importante el evento que se realiza pero es más importante la escenografía", ha subrayado el consejero, quien ha justificado la colaboración de la Junta por cuatro razones.

La primero de ellas por la "trascendencia internacional y la promoción turística" en más de 120 países; la "trascendencia económica" en Valladolid y la provincia por la llegada de jugadores, equipos y visitantes y teniendo en cuenta que la mitad de los espectadores del torneo en Valladolid son de fuera.

En tercer lugar, según Luis Miguel González Gago es un evento que "une lo deportivo con la promoción de la vida saludable" y en cuarto lugar por los valores que transmite de "constancia, esfuerzo y satisfacción".

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Pádel, ha reconocido que Valladolid es "una sede emblemática y referente en el circuito profesional del pádel" a lo que ha añadido que la ciudad "se ha consolidado como capital del pádel". "Valladolid es pádel, pádel es Valladolid".

Madison está trabajando en un documental sobre los veinte años de historia del pádel en la ciudad además de que a partir de las 12 horas de este viernes se pondrán a la vent los bonos del P2 de Valladolid, con un 20 por ciento de descuento para los que se adquieran en los clubes de Valladolid.