Valladolid celebra mañana 'El día de las librerías' y anima a y visitar estos espacios convertidos en agentes culturales

Presentación del Día de las Librerias con la concejala de Cultura y Educación, el presidente del gremio de libreros y las ganadoras del concurso de marcapáginas. - AYTO VALLADOLID

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las librerías de Valladolid celebrarán este viernes, 13 de noviembre, el 'Día de las Librerías', con el objetivo de "poner en valor" el papel de estos establecimientos como agentes culturales presentes en todos los rincones de la ciudad.

La fecha se ha trasladado este año desde el 11 de noviembre, día en que desde hace años promueve esta celebración la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL), debido a la huelga general.

La concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y el presidente del Gremio de Libreros de Valladolid, Pablo de Garay, han presentado esta jornada además de que han entregado los premios del VI Concurso de Marcapáginas 'Día de las Librerías', organizado en colaboración con la Escuela de Diseño ESI Valladolid.

Carvajal ha afirmado que Valladolid "tiene la suerte de contar con un tejido de librerías vivas, heterogéneas, cada una con su propia personalidad y llenas de entusiasmo" mientras que De Garay ha subrayado la aportación de las librerías "a la vida cultural de la ciudad" ya quei son "agentes culturales" repartidas por el centro y por todos los barrios de Valladolid.

En el 'Día de las Librerías' en muchos de los establecimientos se han programado cuentacuentos, presentaciones y encuentros con autores locales, con el objetivo de "reafirmar su papel como lugares de conversación, descubrimiento y comunidad".

Las librerías de Valladolid invitan a los ciudadanos a visitar este viernes cualquiera de los establecimientos del Gremio, recoger su marcapáginas y descubrir la programación de cada una de ellas.