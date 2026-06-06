El Valladolid Chapter de Harley llama a los ciudadanos a donar sangre el día 13 en el marco de la iniciativa 'Blood Run'

Cartel del llamamiento del club de propietarios de Harley Davidson en Valladolid para donar sangre en el marco de la iniciativa internacional 'Bllod Run 2026'. - VALLADOLID CHAPTER ESPAÑA

VALLADOLID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Valladolid Chapter España, club de propietarios de motos Harley-Davidson, organiza el próximo 13 de junio una 'quedada motera' para donar sangre y animar a la ciudadanía en general a hacerlo a lo largo de la jornada.

Esta iniciativa se enmarca en la movilización solidaria internacional 'Blood Run 2026' que organizan los 'chapters' del Harley Owners Group (clubes locales de propietarios de Harley, por sus suglas HOG) bajo el lema 'Combustible humano... sangre solidaria'.

La acción se celebrará el próximo 13 de junio en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, coincidiendo con el Día Mundial del Donante de Sangre y el Valladolid Chapter invita a participar no sólo a sus socios, sino también a familiares, amigos y a todos los vallisoletanos que cumplan los requisitos para donar sangre a sumarse a esta jornada solidaria.

La iniciativa en la que participa el club vallisoletano forma parte de una gran movilización solidaria internacional que reunirá a 22 chapters de España, Portugal y Francia bajo el mismo lema con el objetivo de fomentar la donación y contribuir a reforzar las reservas de los bancos de sangre y transformar la pasión por las motocicletas y la carretera "en un gesto real de ayuda a quienes más lo necesitan", han informado a Europa Press fuentes del grupo motero.

En Valladolid, la cita tendrá lugar en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, ubicado en el Paseo Filipinos s/n, donde los miembros del Valladolid Chapter han convocado una quedada motera a las 11.00 horas.

Sin embargo, el 'chapter' ha recordado que el centro permanecerá abierto para realizar donaciones de forma ininterrumpida hasta las 22.00 horas, de forma que se facilita la participación de cualquier persona que desee donar.

El Valladolid Chapter ha señalado que este tipo de clubes de propietarios de estas míticas motos americanas desarrollan habitualmente acciones solidarias como parte de su compromiso con la sociedad.

MOVILIZACIÓN INTERNACIONAL

En esta ocasión, la Blood Run 2026 representa "un paso más allá" al coordinar, por primera vez, una movilización conjunta de carácter internacional y ha logrado sumar a 22 chapters de tres países europeos.

Fuentes de los organizadores de la cita han explicado que esta unión simboliza los valores que identifican al colectivo HOG (propietarios de Harley) como son "compañerismo, compromiso, solidaridad y espíritu de comunidad".

Desde Valladolid Chapter han destacado que esta acción pretende ir más allá del entorno motorista y hacer un llamamiento a toda la ciudadanía. "No hace falta llevar moto, chaleco o parche para formar parte de esta iniciativa. Basta con acercarse, donar sangre y ayudar a salvar vidas", han afirmado.

Así, han invitado a toda la ciudadanía que cumpla con los requisitos para donar sangre a sumarse a esta jornada solidaria en la que, además de contribuir a una causa esencial para el sistema sanitario, los participantes formarán parte de una acción internacional que conectará simultáneamente a miles de personas bajo el objetivo común de "salvar vidas".

Como recuerdo de esta primera edición de la Blood Run, los socios de los chapters participantes que realicen su donación recibirán un pin conmemorativo diseñado especialmente para esta iniciativa.

La Blood Run 2026 quiere convertirse en una cita anual que siga creciendo en participación y alcance con el fin de demostrar que la solidaridad también forma parte de la cultura motera. "Porque esta vez no se trata solo de rodar juntos, se trata de extender el brazo, donar sangre y demostrar que la hermandad se lleva en las venas", han concluido.