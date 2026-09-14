Valladolid cierra diez días de fiestas con récord de participación, alta ocupación y escasas incidencias

VALLADOLID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Récord de participación ciudadana, alta ocupación y escasas incidencias constituyen los principales hitos que han caracterizado la Feria y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo 2026 celebradas durante los últimos diez días en los que se ha desarrollado más de un millar de actividades programadas, tal y como ha enfatizado esta tarde la concejala de Turismo, Eventos y Marca de Ciudad, la 'popular' Blanca Jiménez.

En su comparecencia ante los medios, una vez concluidas las fiestas, la responsable de Turismo se ha felicitado, por encima de todo, del "ejemplo de civismo" mostrado por los ciudadanos de Valladolid a lo largo de estos días, en contraposición a lo ocurrido en otras partes de España donde se han registrado incidentes que no se desean reproducir en la capital del Pisuerga.

Sentada dicha premisa, Jiménez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha destacado los buenos datos de ocupación en alojamientos turísticos--hoteles y apartamentos--, del 67 por ciento de media y de hasta un 85 por ciento los fines de semana, unas cifras que reflejan "la buena afluencia de visitantes y un comportamiento favorable del sector turístico en la ciudad, especialmente durante los viernes y los sábados".

Asimismo, los servicios de información turística y la web municipal han sumado más de 42.900 consultas, mientras que el servicio de autobuses urbanos Auvasa ha transportado a 984.376 viajeros, un 10,5 por ciento más que el año pasado, con un récord anual en la jornada del 11 de septiembre. Por su parte, el sistema de alquiler de bicicletas BIKI ha registrado su máximo histórico al superar las 17.000 personas usuarias activas.

La edil sí ha aprovechado la ocasión, una vez más, tras hacerlo en el pleno celebrado por la mañana, para pedir "disculpas" a todos aquellos ciudadanos a los que finalmente no ha llegado el programa de fiestas, en alusión a un buzoneo fallido del que, según ha indicado Jiménez, se esperan aún las explicaciones de la empresa madrileña que resultó adjudicataria de este servicio.

Aunque se trata de un servicio "complejo" que registra "incidencias" todos los años, la titular de Turismo ha reiterado que desde el Ayuntamiento se ha hecho un requerimiento a la adjudicataria para que presente el informe sobre lo ocurrido y "en función de ello se llevarán a cabo las penalizaciones oportunas".

En el ámbito de la seguridad, la accesibilidad y la convivencia, las asistencias sanitarias se han elevado a 269, con 28 traslados hospitalarios, al tiempo que la Policía Municipal ha realizado 47 controles de alcoholemia con 19 resultados positivos. Paralelamente, los 28 puntos violeta han atendido a 4.260 usuarios, y el programa 'Young Zone' ha concienciado a 1.136 jóvenes sobre el consumo de sustancias.

En materia de accesibilidad, un total de 130 personas con movilidad reducida o discapacidad han disfrutado de los conciertos en el balcón del Ayuntamiento y se han dispuesto herramientas de lectura y bucles magnéticos en la Plaza Mayor.

"NOCHE HISTÓRICA" CON EL CONCIERTO DE RONNIE WOOD

Respecto a las actividades festivas y culturales, la Plaza Mayor ha vuelto a posicionarse como uno de los escenarios principales al acoger el concierto del miembro de los Rolling Stones, Ronnie Wood, en su única cita en abierto en España y que constituyó una "noche histórica" para Valladolid, junto con 295 actuaciones musicales en directo repartidas por la ciudad.

La Acera de Recoletos, en ese desglose de las actividades desarrolladas durante los últimos días por la concejala, ha albergado el Récord Guinness del mosaico de globos con 1.297 participantes, mientras que el Paraje del Caño Hondo ha sido escenario de las tiradas de fuegos artificiales y de un espectáculo nocturno con 400 drones.

Entre los espacios con mayor afluencia durante estas jornadas figura también Las Moreras, que ha contado con una amplia programación gracias, en buena medida, a la implicación de la Coordinadora de Peñas y de los distintos colectivos y asociaciones culturales de la ciudad, cuya colaboración ha contribuido a dinamizar este enclave durante las fiestas.

La Feria de Día se ha consolidado un año más en el apartado gastronómico de las fiestas de la ciudad, destacando especialmente el ambiente musical que han protagonizado las 295 actuaciones musicales en directo distribuidas por las diferentes zonas de la ciudad, en lo que Jiménez ha definido como "tardeo".

Las actividades, que este año se ampliaron hasta 38 barrios, han supuesto además un reclamo muy popular entre el público. La programación de la Academia de Caballería, la Cúpula del Mileno, la Plaza España, Plaza Fuente Dorada, Plaza Portugalete, el Museo del Patio Herreriano, la Casa Zorrilla, Teatro Calderón o las salas de exposiciones y casas museo han contado con un éxito rotundo de participación.

La programación en honor a Nuestra Señora de San Lorenzo ha llenado las calles de la ciudad, con especial hincapié en la procesión, la misa en la catedral y la alfombra floral que ha decorado la Plaza Mayor de la ciudad.

Finalmente, los servicios municipales de limpieza han gestionado el despliegue de 955 unidades de mobiliario urbano e intervenido en 79 espacios festivos mediante 1.910 desplazamientos de maquinaria. En total, durante los diez días de fiestas se han recolectado 3.384 toneladas de residuos urbanos, además de 127.392 kilos de vidrio y 56.248 kilos de papel y cartón.