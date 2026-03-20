Valladolid se consolida como "puente literario" España-India con la cuarta edición de la extensión del Jaipur Festival

La concejal de Turismo, Eventos y Marca Ciudad en el Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, en la presentación del Jaipur Literature Festival en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cuarta edición de la extensión del Festival de Literatura de Jaipur (JLF) en Valladolid se celebrará entre los días 11 y 14 de junio como "puente literario" entre España e India y como uno de los hitos centrales del 'Año Dual' que tienen en marcha ambos países centrado en la Cultura, el Turismo y la Inteligencia Artificial.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press el festival promete "transformar la ciudad en un espacio de diálogo global" bajo el lema del JLP, 'Words Are Bridges (Las palabras crean puentes)'.

Una de las grandes novedades de este año es la expansión geográfica del festival dentro de la ciudad, ya que además del "emblemático" Campo Grande y la Casa de la India, el programa sumará espacios como la Casa Museo Cervantes y la Plaza Zorrilla.

Asimismo, se ha anunciado un concierto especial en un enclave aún secreto que contará con la coproducción de la plataforma de eventos Fever.

El plantel de autores confirmados destaca por su "enorme prestigio internacional", encabezado por el Premio Nobel de la Paz Kailash Satyarthi. Junto a él, Valladolid recibirá a figuras como Banu Mushtaq, reciente ganadora del Premio Man Booker Internacional 2025, y a la historiadora Shrabani Basu, autora de la obra que inspiró la película 'Victoria & Abdul'.

El programa cuenta también con William Dalrymple, historiador británico y autor de éxitos de ventas como 'El último mogol' y su más reciente 'La vía dorada'; el doctor en Arquitectura e historiador especializado en arqueología Alberto Garín, que cuenta con numerosas publicaciones y con su propio canal de YouTube 'Sierra de historias'; y Jorge Volpi, autor de 'En busca de Klingsor' (Premio Biblioteca Breve) o 'Una novela criminal' (Premio Alfaguara).

La programación abordará debates de actualidad como la acción climática y la inteligencia artificial, combinados con temas clásicos como la novela negra, la geopolítica y la gastronomía.

En este último apartado, se destaca la presencia del chef Anand George, que llevará a la capital vallisoletana su cocina de Kerala para ofrecer degustaciones de tapas y charlas sobre la cultura culinaria india.

En el plano artístico, el festival refuerza su carácter multidisciplinar con diálogos musicales únicos. Destacan, así, el encuentro entre Ambi Subramaniam, considerado "el nuevo prodigio del violín clásico indio", y el flautista español Jorge Pardo, "referente del jazz y el flamenco".

Estas colaboraciones musicales serán las protagonistas de las veladas nocturnas en la Plaza Zorrilla.

El festival mantendrá una estructura que conecta Madrid y Valladolid ya que el pistoletazo de salida será el 11 de junio con un acto inaugural en la IE University de Madrid. Esa misma tarde habrá también actividad en la Casa de la India de Valladolid.

El cierre al programa lo pondrá una gala de clausura el domingo 14 de junio en el hotel y bodega Abadía Retuerta LeDomaine, en la Ribera del Duero.

La presentación de este viernes en la Casa de la India ha servido también para avanzar otros eventos destacados en la programación del Año Dual España India 2026, como la gira de la compañía de danza de Aditi Mangaldas en abril, con actuaciones en Madrid, Valladolid y Barcelona; la muestra de cine independiente de la India 'IndiaIndie' que se programará los meses de abril y mayo en Cinemes Girona de Barcelona, en Cine Paz MK2 de Madrid y en Cines Broadway de Valladolid; el concierto homenaje a Ravi Shankar el 8 de abril a cargo del Dilshad Khan (sarangi) y Nihar Mehta (tabla) en la Casa de la India; la presencia en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada con la coproducción de Casa de la India 'El sueño del sitar. Un homenaje a Ravi Shankar', estreno mundial en el que participarán la Orquesta Ciudad de Granada junto a músicos y bailarines procedentes de la India.

De forma previa, el ensemble de músicos de la India de esta producción protagonizarán la Gala de música y danza de la India que se celebrará el 19 de junio en el Teatro Calderón de Valladolid; el programa continuará ya en el mes de julio con la gira en España de la bailarina Malavika Sarukkai, que hará parada también en Valladolid, con el apoyo del Consejo Indio de Relaciones Culturales de la India, patrono de la Fundación Casa de la India junto con el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y la Embajada de la India.