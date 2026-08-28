Valladolid destina casi 180.000 euros para restaurar y mejorar la escalera imperial del Parque Ribera de Castilla

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita las obras de restauración y mejora funcional de la escalera imperial del Parque Ribera de Castilla, en el barrio de La Rondilla
El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, visita las obras de restauración y mejora funcional de la escalera imperial del Parque Ribera de Castilla, en el barrio de La Rondilla - AYUNTAMIENTO
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 28 agosto 2026 18:00
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   VALLADOLID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado este viernes las obras de restauración y mejora funcional de la escalera imperial del Parque Ribera de Castilla, en el barrio de La Rondilla, una actuación incluida en los Presupuestos Participativos que responde a una demanda vecinal para recuperar este elemento vinculado al río Pisuerga, un proyecto que cuenta con una inversión de 179.402 euros.

   Los trabajos comenzaron el pasado 17 de agosto y tienen un plazo de ejecución de seis meses, por lo que su finalización está prevista para febrero de 2027.

   La intervención tiene como objetivo mejorar la conservación, seguridad, accesibilidad y funcionalidad de la escalera, además de reforzar su valor paisajístico y ambiental y la conexión peatonal entre las dos zonas del parque.

   Los trabajos contemplan la demolición del peldañeado actual, construido con ladrillo revestido de hormigón, y su reconstrucción mediante elementos prefabricados.

   Asimismo, está prevista la reposición de dos tramos deteriorados de pasamanos de aluminio y la actuación sobre la barandilla metálica, que será sometida a labores de limpieza, cepillado y pintura.

   La actuación incluye también la conservación del mosaico mediante la eliminación de grafitis, la limpieza de las teselas y la aplicación de un tratamiento de conservación, con el objetivo de recuperar y poner en valor este elemento singular del Parque Ribera de Castilla.

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