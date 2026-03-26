Valladolid estrena un espacio deportivo para la práctica del fútbol 6 en el Pinar de Antequera

El alcalde de Valladolid y Eusebio Sacristán inauguran el nuevo campo de minifútbol del Pinar de Antequera - FUNDACIÓN EUSEBIO SACRISTÁN

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Valladolid ha estrenado este jueves un nuevo espacio deportivo para la práctica del fútbol 6 construido por San Gregorio como donación a la Fundación Eusebio Sacristán, la entidad que gestiona la Zona Joven Pinar y El Albergue del Pinar, propiedad del Ayuntamiento, desde mayo de 2025 por un periodo de concesión de 25 años.

El alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, y Eusebio Sacristán han inaugurado este viernes este nuevo campo de minifútbol durante un acto en el que el regidor ha agradecido la labor de la fundación en esta instalación municipal y de la empresa San Gregorio que lo ha hecho posible.

Por su parte, Sacristán ha asegurado que con este campo se quiere acercar a los vallisoletanos la posibilidad de practicar un fútbol más dinámico, el fútbol 6. "Es nuestro objetivo, que todas las personas se acerquen al deporte, y estamos muy agradecidos a la empresa San Gregorio por ayudarnos a conseguirlo y a la ciudad por ofrecernos este espacio en el Pinar para hacerlo", ha expresado en presencia del primer edil, las concejalas de Deportes, Mayte Martínez y de Juventud, Carolina del Bosque y el CEO de la constructora, Álvaro Olivier, tras cortar la cinta en el acto de inauguración.

La instalación ya está disponible para todos los equipos que quieran jugar en ella, a un precio inicial de 36 euros/hora de lunes a viernes (tres euro por jugador para equipos de doce).

Esto incluye el uso del campo con petos y balón y de las duchas, independientemente de la hora, y de 42 euros sábados, domingos y festivos (3.50 euros hora y jugador para equipos de doce jugadores).

Además se premiará la fidelidad de los equipos mediante la adquisición de bonos que rebajarán el precio del alquiler a 30 euros/ hora a diario y a 36 euros/hora los fines de semana y festivos y se abrirá la posibilidad de reserva trimestral para asociaciones y clubes deportivos.

La reserva se llevará a cabo desde la web de la Fundación Eusebio Sacristán a partir del lunes 6 de abril. Con la explotación de este nuevo espacio la Fundación puede ampliar el número de personas a las que llega su obra social con más capacidad y más proyectos socioeducativos, deportivos y de formación y empleo para las personas más vulnerables.