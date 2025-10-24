Valladolid incorpora cuatro nuevos vehículos de limpieza valorados en 900.000 euros y adquirirá otros 14 en 2026

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto al consejero de la Presidencia, Luis Miguel Gago, observan el interior de uno de los nuevos vehículos para el Servicio de Limpieza. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El Servicio Municipal de Limpieza de Valladolid ha incorporado cuatro nuevos vehículos de limpieza --tres barredoras y una baldeadora-- valorados en 900.000 euros y contará con otros 14 el próximo año.

Así lo ha explicado el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, quien ha presentado estos nuevos vehículos en la Plaza de San Pablo junto al consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ya que los 895.400 euros de inversión están financiados en un 90 por ciento por el Fondo de Cooperación Local de la Junta para los ayuntamientos y el 10 por ciento restante lo aporta el Consistorio.

El primer edil vallisoletano ha destacado el trabajo que se está llevando a cabo en el área de limpieza, que lo que pretende "es, ni más ni menos, que mejorar la vida de los vallisoletanos a través de un servicio tan fundamental y tan crucial en la vida de una ciudad como es el servicio de limpieza".

El alcalde, que ha agradecido la aportación del Fondo de Cooperación Local, ha afirmado que se está "limpiando Valladolid", para lo que ha puesto como ejemplo la adquisición de material.

Concretamente, ha incidido en que desde que el actual equipo llegó al gobierno se han adquirido 19 nuevos vehículos y en el año 2026 se van a incorporar otros 14, tras lo que ha destacado también la autorización dada en Junta de Gobierno Local a la asunción de la subvención por parte de la Junta de Castilla y León para tres nuevos puntos limpios.

En total, ha concretado que hasta finales de 2026 se habrán adquirido 33 vehículos para el Servicio de Limpieza. "Por tanto estamos invirtiendo en la situación y estamos trabajando para que Valladolid esté limpia y cada día esté más limpia", ha reiterado.

El Servicio de Limpieza cuenta en la actualidad con 14 barredoras, con una vida media cercana a los diez años, por lo que las tres nuevas barredas presentadas servirán para sustituir a las más antiguas. Además, el Servicio cuenta a día de hoy con una baldeadora, a la que se suma la nueva adquisición.

MEJORA DEL SERVICIO

Carnero ha recordado que el Servicio de Limpieza cuenta actualmente con 555 trabajadores y casi 140 vehículos (concretamente 138) y ha expresado el compromiso del Gobierno municipal de mejorar la limpieza en la ciudad.

Por su parte, Luis Miguel González Gago ha destacado el compromiso de la Junta con el municipalismo a través de la cooperación mediante ayudas a los 16 grandes municipios, de más de 20.000 habitantes, que tienen la obligación legal de costear una serie de servicios.

Aún así, ha explicado que el Ejecutivo autonómico contribuye con el Fondo de Cooperación Local, que en este año ha supuesto 16 millones de euros para estos 16 municipios, 3,6 millones para gasto corriente y más de 12,4 para inversiones, mientras que el total en la legislatura es de 65 millones de euros.

En el caso concreto de Valladolid, a lo largo de este año la ciudad ha recibido 2,5 millones de euros, de ellos 500.000 para gasto corriente y el resto para inversiones, entre las que se encuentra la maquinaria presentada este viernes.

Además, el consejero de la Presidencia ha añadido que el compromiso "estable y permanente" de la Junta se manifiesta también en el proyecto de ley de Presupuestos para el año que viene, donde se recoge una garantía de una subida superior al 3 por ciento en ambas cuantías --gasto corriente e inversiones--.

En cuanto al uso de estos fondos, González Gago ha explicado que los principales servicios a los que las grandes corporaciones destinan estas cuantías son en primer lugar las obras, con el 30 por ciento, seguido del ciclo del agua, que suponen un 10 por ciento, mientras que un 7 se destina a construcción y mejora de edificios municipales y cerca de esta cifra a limpieza.

NUEVOS VEHÍCULOS

Las tres barredoras realizarán barrido por aspiración de las vías públicas mediante dos cepillos y aspiración con una turbina, dispondrán de sistema de humectación con boquillas de pulverización en los cepillos y en el tubo de aspiración, con tolva de recogida de 4 metros cúbicos, motor Euro VI-D de cuatro cilindros, potencia mínima de 150 CV y una cilindrada mínima de 4.000 centímetros cúbicos.

Además, cuenta con transmisión hidrostática y una velocidad de desplazamiento de 40 kilómetros hora, con una velocidad de trabajo de 20. El sistema de refrigeración está diseñado para trabajar en condiciones de temperatura exteriores de hasta 50 grados y cuentan con una cabina cerrada, insonorizada y con sistema de filtración de aire de entrada, aire acondicionado y calefacción.

Entre los accesorios disponen de sistema de comunicación con emisora, sistema de gestión de flotas, cámaras a color de visión trasera, faros rotativos de señalización, engrase centralizado y extintor.

El adjudicatario, SVAT, se encargará de formar al personal tanto del taller como a conductores y personal del lavado para el uso de estas nuevas barredoras, cuyo precio unitario de adjudicación es de 245.025 euros.

Por otro lado, la baldeadora dispone de todos los elementos necesarios para el baldeo de la vía pública, con agua a presión, mediante cabezal de baldeo con bomba principal de 60 bares de presión y 70 litros por minuto, con un depósito de 1.800 litros de agua y un depósito de aditivos de 25.

El motor es de cuatro cilindros, con una cilindrada mínima de 2.900 centímetros cúbicos, y cumple con la normativa europea Euro VI D, transmisión hidrostática y velocidad máxima de 40 kilómetros por hora en desplazamiento.

CONFORT

La cabina, al igual que en el caso de las barredoras, cuenta con un sistema de refrigeración para trabajar en condiciones de temperatura ambientales de hasta 50 grados, tiene asiento de conductor neumático además de asiento para acompañante, protegido con sistema de insonorización y cristales de seguridad, sistema de aire acondicionado y calefacción, además de dispositivo de radio.

Como accesorios, cuenta con sistema de comunicación por emisora, sistema de gestión de flotas, cámaras a color de visión trasera y faros rotativos de señalización.

El adjudicatario, SVAT, también tendrá que formar tanto al personal del taller como a los conductores y al personal del lavado. En este caso, el precio unitario de adjudicación es de 160.325 euros.

El Ayuntamiento cuenta en total con 138 vehículos para el desarrollo de sus funciones de recogida de residuos y limpieza viaria de la ciudad, concretamente dispone de seis camiones basculantes, 13 camiones/furgonetas con caja abierta y plataforma (destinados principalmente a la recogida de enseres), 14 furgonetas con caja abierta, cinco furgonetas turismo, 17 barredoras, siete barredoras pequeñas y otros furgones hidrolimpiadores.

Además, cuentga con tres palas cargadoras, otros tantos turismos, 17 camiones de carga trasera, 27 de carga lateral, dos camiones puntos limpios, cinco de carga superior para cartón, una baleadora, una fregadora, dos camiones de recogida de cartón de carga trasera y ocho camiones cisterna de baldeo.