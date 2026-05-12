Valladolid monitorizará el turismo y su impacto en tiempo real que compartirá en la Plataforma Inteligente de Destinos

Presentación de 'Valladolid Vibes'. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Valladolid recopilará datos en tiempo real sobre el turismo de la ciudad así como su impacto y huella de carbono que compartirá en la Plataforma Inteligente de Destinos (PID), para lo que utilizará tecnologías y herramientas digitales que permitirán una monitorización de diferentes variables como patrones, uso de determinados recursos o el comportamiento de los turistas, entre otras.

El proyecto, denominado 'Valladolid Vibes' está impulsado por el Área de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, la Concejalía de Modernización Administrativa y la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid-IdeVa, en lo que el Consistorio considera un "paso determinante" en su estrategia de transformación digital del turismo.

La iniciativa está financiada íntegramente con fondos europeos Next Generation y se alinea con el modelo estatal de Plataforma Inteligente de Destinos que promueve la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, y tienen como adjudicatarias para su desarrollo a Telefónica y Deloitte Consulting.

La iniciativa la ha presentado el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, junto al presidente de Segittur, Enrique Martínez, y los representantes de las dos empresas adjudicatarias del contrato, Telefónica y Deloitte Consulting, Beatriz Herranz y Amaia Quintana, respectivamente.

Jesús Julio Carnero ha explicado que la iniciativa se enmarca en el proyecto de la Plataforma Inteligente de Destinos cuyas ciudades acogidas utilizan una serie de "módulos" que puedan ser compartidos por todos los usuarios y entidades que en ella se integran.

En el caso de Valladolid, se van a recoger datos centrados en tres "módulos", el primero de ellos Ríos de Luz, un proyecto que recorre diferentes recursos turísticos iluminados de la ciudad que ha asegurado que está "suficientemente contrastado", cuenta con 35 elementos, y a través de la plataforma y la recogida de datos que se llevará a cabo se pretende hacer "muchísimo más sostenible" y una mejor "telegestión" de todo el alumbrado.

Además, también se recopilarán datos sobre sostenibilidad en relación con el turismo, es decir, cómo inciden en la huella de carbono diferentes acciones o parámetros turísticos "desde el punto de vista especialmente de todas y cada una de las empresas".

Todos estos datos se tratarán a través de la fórmula del "gemelo digital", es decir, una réplica virtual que permitirá actualizar todos los parámetros que se recojan.

MODELO UNIFICADO

Por su parte, Enrique Martínez ha explicado que la Plataforma Inteligente tiene como fin aumentar el uso de las tecnologías para el conjunto de sus integrantes, 531, y proporcionarles el mismo conjunto de herramientas, que se traducen en 95 servicios, con el fin de definir su estrategia. A la vez, se trata de que se haga de un modo homogéneo en todo el territorio nacional y se tenga un "lenguaje común" aplicado al turismo.

Sin embargo, ha explicado que ahora se trata de hacerlo con los diferentes segmentos turísticos como puedan ser el enoturismo, el turismo religioso, etcétera, pero es necesario tomar como ejemplo lugares de referencia en ellos.

Precisamente se trata de que Valladolid pueda aportar con los datos que recoja y generar "casos de uso" que contribuyan a la construcción de una imagen común del sector en España, que ya cuenta con determinada calidad, pero se trata de "formalizar esa imagen y formalizarla además también sectorialmente", en los diferentes segmentos.

Así, se trata de aportar una calidad que permita a la oferta internacional interpretar y "leer", por ejemplo el enoturismo de España, de una forma "mucho más potente" porque "hay una variedad muy grande de gustos pero unos niveles de calidad uniformes".

A este respecto, Amaia Quintana, de Deloitte, ha concretado que el proyecto es mucho más que una plataforma tecnológica y supone una "base" sobre la que se trata de construir una "nueva manera" de gestionar el turismo en clave de accesibilidad, de inclusión y también de que la visión del turista respecto a Valladolid sea "distinta".

Para ello, ha concretado que, por un lado, los datos permitirán tener patrones "perfilados" de turistas y al sector le permitirá gestionar de otra manera y adaptar su oferta para una mejor respuesta a las demandas.

Para ello, ha explicado que este proyecto "complejo" tecnológicamente se basará sobre un "gemelo digital" que incorpora datos en tiempo real, sensórica, el uso del "internet de las cosas" (IOT por sus siglas en inglés) y diversidad de tecnologías bastante complejas que de manera cohesionada dan forma en conjunto al proyecto.

Todos los elementos singulares de Valladolid se pondrán en la Plataforma de destino inteligente, lo que aportarán "casos de uso" vinculados al turismo religioso o de congresos, en los que destaca Valladolid, de manera que se pueda hacer un acercamiento al turista de una manera distinta.

MEJOR COMUNICACIÓN

Para ello, se trata de acercar el negocio turístico a la tecnología y viceversa para hablar un "lenguaje común", entender el patrón del turismo "antes, durante y después del viaje" y las necesidades del sector con el fin último de que la plataforma sea utilizada tanto por el sector como por el turista, por lo que uno de los roles de Deolitte será un acercamiento, ha señalado Quintana.

En la recopilación de datos y la gestión de los mismos trabajará Telefónica, cuya directora de territorial, Beatriz Herranz, quien ha concretado que la empresa de telecomunicaciones va a poner en marcha la plataforma tecnológica que va a acometer toda parte de lo que se podría llamar "el cerebro" de este proyecto, que trata de promover diferentes relaciones "más digitales e inteligentes" entre turistas, empresas y ciudadanos y también generar datos que permitan y mejoren la toma de decisiones.

La plataforma contará con varias "capas" que hacen diferentes funciones y permitirán adquirir, almacenar y gobernar información, que pasará un análisis para que se pueda consultar y generar patrones de comportamiento.

Una primera capa recopilaría información a través de sensores IoT (permiten recoger datos sobre el uso de determinados objetos o servicios), de manera que se puedan obtener datos de la ciudad, niveles de ocupación, estado de los aparcamientos o consumo energético.

Toda esa información, junto con los que proporcionan los propios parámetros de la ciudad y la que se recoge de otras redes sociales, se almacena y se procesa a través de inteligencia artificial y analítica de datos para conocer los patrones de comportamiento que permitirán en predecir picos de ocupación, medidas de redistribución de flujos y toma de decisiones para el turista.

Así, los gestores turísticos, utilizando la información que se les aporta, puedan conocer y utilizar afluencias, consumos energéticos e impacto económico.

Por otro lado, para el ciudadano y el turista se traducirá en que, a través de una aplicación móvil, pueda obtener una serie de recomendaciones, incluso cómo mejorar el viaje o la actividad que está realizando.

Todo ello se trasladará a la los cuadros de mando de la plataforma, que podrán definir "casos de uso" en diferentes segmentos y "dinamizar" de alguna forma algunos como el enoturismo, el turismo de congresos, la Seminci o la Semana Santa, por ejemplo, pero además esto contará con la "interoperabilidad" dentro de los demás sistemas y con otras regiones.