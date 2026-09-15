Valladolid participa en el lanzamiento de dos proyectos europeos sobre economía circular y emprendimiento social

VALLADOLID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Valladolid participará en los próximos días en las reuniones de lanzamiento de dos proyectos europeos de los que es socio, BRICKS y HUBS4BUILD, que tendrán lugar en las ciudades de Milán (Italia) y Kozani (Grecia).

Fuentes municipales han explicado que estos encuentros iniciales se centran en la coordinación del proyecto, el establecimiento de los procedimientos de trabajo y la planificación de las tareas, responsabilidades, hitos y entregables.

Para ello, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde al desplazamiento de técnicos del Consistorio y de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, un paso "imprescindible" para garantizar el adecuado inicio y desarrollo de ambos proyectos "que por sus temáticas estratégicas resultan además de especial interés para la ciudad".

A través del primer proyecto, 'Construir resiliencia innovadora en comunidades a través del conocimiento y la innovación social', el Ayuntamiento impulsará nuevos modelos de gobernanza basados en comunidades locales de energía para, a través de proceso participativos y con el apoyo técnico de distintas entidades, fomentar la colaboración y avanzar así hacia un uso más eficiente de la energía y del agua.

El segundo proyecto busca que hasta 2030 el Centro Provincial de Tratamiento de Residuos de Valladolid (CTR) pueda establecer un modelo replicable de biorrefinería urbana para reducir en más de un 30 por ciento el CO2 incorporado en los nuevos materiales de construcción.

De este modo, residuos textiles municipales y de cenizas procedentes de la red de calor urbana de Valladolid se incorporarán en materiales de construcción para producir materiales aislantes de origen biológico y conglomerantes para la estabilización de suelos y capas de firme de pavimentos, respectivamente, con aplicación en escala real.

Además, ambos materiales innovadores se incorporarán en la instalación del CTR de Valladolid y su centro de I+D como escenario demostrador. Se prevé que el proyecto, que contempla la organización de un grupo de trabajo municipal para el análisis de costes, usabilidad y riesgos, así como sobre contratación pública circular y nuevos modelos de negocio, cree entre cuatro y seis nuevos empleos cualificados y ofrezca un modelo escalable para transformar los residuos urbanos en un recurso valioso.

El proyecto BRICKS 'Construir resiliencia innovadora en comunidades a través del conocimiento y la innovación social', enmarcado en el programa HORIZON-IA y coordinado por el Politécnico de Milano, cuenta con un presupuesto municipal de 165.700 euros financiables al cien por cien. El encuentro tendrá lugar desde el miércoles, día 16 de septiembre, hasta el viernes en Milán.

Por su parte, el proyecto HUBS4BUILD 'Centros regionales de circularidad para un entorno construido resiliente y basado en bioeconomía', también vinculado a HORIZON-IA, tiene al frente a la Universidad de Thessaly (UTH) y su presupuesto municipal asciende a 85.875 euros también financiables al cien por cien. El arranque está previsto para los días 28, 29 y 30 de septiembre en la ciudad griega de Kozani.

El Ayuntamiento de Valladolid ha explicado que los dos proyectos reúnen a 61 socios. En concreto, el proyecto BRICKS busca fomentar la innovación resiliente en las comunidades a través del conocimiento y la innovación social de la mano de un consorcio de 21 socios de nueve países.

"Con horizonte temporal hasta 2029, esta iniciativa pretende demostrar cómo el emprendimiento social innovador puede promover barrios sostenibles, inclusivos y estéticamente integrados, siguiendo de este modo los postulados de la Nueva Bauhaus Europea", han explicado las mismas fuentes municipales.

Por su parte, el proyecto UBS4BUILD cuenta con representación de 13 países a través de 40 socios; el consorcio regional del que forma parte el Consistorio cuenta también con la participación de CARTIF, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y el grupo FCC.