Valladolid rescata la mirada de 13 mujeres creadoras que se movieron entre la visibilidad y el olvido en 'No solo musas'

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sala de La Pasión de Valladolid acoge desde este jueves 'No solo musas', una muestra que reflexiona sobre la mirada de trece mujeres creadoras que contribuyeron al desarrollo del arte moderno y contemporáneo.

En el acto de apertura de la muestra han estado presentes la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, y la coordinadora de la muestra, Vega Bautista.

La exposición, que podrá visitarse en este espacio con entrada gratuita hasta el 12 de abril, presenta la obra de mujeres artistas que, durante siglos, oscilaron entre la visibilidad y el olvido y 'No solo musas' pone el foco en trece creadoras que desarrollaron lenguajes propios y que, pese a su relevancia, han quedado relegadas a un segundo plano o han sido recordadas fundamentalmente como amantes o musas de creadores como Diego Rivera, Fernand Léger, Guillaume Apollinaire o Pablo Picasso.

Maria Sibylla Merian, Claudine Bouzonnet-Stella, Anna Maria Vaiani, Ethel Gabain, Nadia Léger, Leonor Fini, Sonia Delaunay (Sarah Elivina Stern), Angelina Beloff, Marie Laurencin, Dora Maar, Mily Possoz, Françoise Gilot y Cècile Reims son las artistas reunidas en la exposición.

El recorrido expositivo, que abarca diferentes corrientes artísticas y momentos históricos, se articula en torno a estas creadoras y su contribución al desarrollo del arte.

Pioneras como la alemana Maria Sibylla Merian, considerada una de las primeras pintoras naturalistas de la historia, que desafió las convenciones de su época al embarcarse en la primera expedición científica a Surinam; la francesa Claudine Bouzonnet-Stella, una de las figuras más destacadas del grabado, o la italiana Anna Maria Vaiani, que logró el reconocimiento profesional de su trabajo de ilustración científica, son las autoras que ponen de manifiesto el papel de la mujer en el arte ya en el siglo XVII.

La exposición avanza hacia el contexto de las vanguardias del siglo XX con creadoras que desarrollaron trayectorias vinculadas a los movimientos de la modernidad.

Entre ellas figuran la artista y litógrafa francesa Ethel Gabain, una de las pocas artistas de su tiempo capaces de vivir de la venta de sus litografías; Nadia Léger, creadora bielorrusa vinculada al suprematismo y cuyo estilo es precursor del arte pop; Marie Laurencin, integrante del círculo de las vanguardias parisinas, o Sonia Delaunay, nacida en la actual Ucrania y considerada una figura clave en el desarrollo del simultaneísmo y del cubismo órfico.

Junto a ellas, la muestra reúne a artistas que desarrollaron su trabajo avanzado el siglo XX, como la argentina Leonor Fini, que cuestionó con su obra los roles tradicionales de género; Angelina Beloff, creadora rusa que desarrolló su carrera entre Europa y México; o la parisina Dora Maar, recordada por su trabajo fotográfico enmarcado en el surrealismo.

La exposición también recupera la figura de Mily Possoz, artista referente del grabado y del arte portugués en el siglo XX, y de dos artistas francesas de dilatada trayectoria que fallecieron ya entrado el siglo XXI: Françoise Gilot y Cècile Reims.