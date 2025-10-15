Valladolid suma 160,7 millones en inversiones con 2,5 destinados a la rehabilitación de la estación de autobuses

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Valladolid tiene consignados un total de 160.705.194 euros en inversiones reales en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2026, lo que supone un incremento del 16,71 por ciento respecto a 2024, que se destinarán a proyectos como la rehabilitación de la estación de autobuses de la capital (2,5) o las obras del Hospital Clínico Universitario (3,38).

El proyecto, registrado este miércoles en las Cortes, concentrará la mayor parte de la inversión provincial en la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl), con 71,15 millones de euros, lo que representa un 44,29 por ciento del total.

Dentro de esta partida, el proyecto recoge 2,5 millones de euros para la rehabilitación y mejora de la estación de autobuses de la capital y 29 millones destinados a la promoción de vivienda eficiente en alquiler, de los cuales 12,16 se dedicarán a la promoción de viviendas públicas en el barrio de Parque Alameda y 9,18 en Parquesol.

Por su parte, Economía y Hacienda dispondrá de 7,86 millones de euros, con inversiones destacadas en el Parque Tecnológico de Boecillo (2,43), el polígono industrial de Medina de Rioseco (2,35) y el vivero de empresas de Medina del Campo (2).

En el área de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el presupuesto asciende a 9,51 millones, mientras que Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio gestionará 15,64 millones, entre los que sobresalen 4 millones para el servicio 1-1-2, además de 3,37 millones destinados a tratamientos selvícolas preventivos contra incendios en la provincia.

En esta línea, el área de Sanidad invertirá 21,8 millones de euros, con 3,38 millones para el nuevo centro de salud de Medina de Rioseco y 2,97 millones para obras en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En materia de Movilidad y Transformación Digital, la inversión alcanzará los 7,74 millones, mientras que Educación contará con 13,9 millones, entre ellos 1,97 millones para el convenio con del Consistorio de la capital para el polideportivo del CEIP Miguel Delibes y 1,6 millones para la mejora de la envolvente e iluminación del IES La Merced.

En el área de Familia e Igualdad de Oportunidades suma 3,97 millones, y Cultura, Turismo y Deporte gestionará 5,55 millones, con 1,10 para las instalaciones deportivas Río Esgueva.