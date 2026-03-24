Valladolid suma a su oferta de rutas las 'Visitas guiadas de Pasión' y cuatro teatralizadas en Semana Santa

Catedral de Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid ha programado diversas visitas guiadas en Semana Santa para conocer la tradición, las costumbres y la esencia de la ciudad durante uno de sus acontecimientos "más relevantes" de los que se celebran en la.

En primer lugar, la oferta contempla las 'Visitas Guiadas de Pasión' con la ruta 'Paso a paso', que tendrá lugar el martes 31 de marzo y el miércoles 1 de abril a las 10:15 horas y ofrece un recorrido por las iglesias penitenciales del centro de la ciudad para conocer los pasos que albergan en su interior, creados por los grandes escultores de la Escuela Castellana.

La 'Ruta de Pasiones' se celebrará los días 1 y 2 de abril a las 10:15 horas con salida desde la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos, y la ruta de las '7 iglesias', en la que la tradición vallisoletana de visitar los templos los días santos se recupera y tendrá lugar el jueves 2 y viernes 3 de abril con dos pases, el primero a las 10:30 horas, y el segundo a las 16:00 horas.

La programación incluye también cuatro visitas guiadas teatralizadas; la primera de ellas, 'Potajes y dulces de pasión', ofrecerá la posibilidad de conocer la ciudad y los entresijos de las cocinas palaciegas, además de degustar los platos típicos de Semana Santa y se llevará a cabo los días 28 y 29 de marzo y 2, 3 y 4 de abril a las 12:00 horas.

La programación cuenta también con rutas para los amantes de la literatura con el 'Hereje de Miguel Delibes' los sábados 28 de marzo y 4 de abril a las 17 horas, y para los apasionados de las leyendas con 'Fantasmas y más' el 28 de marzo a las 20:30 horas y el 4 de abril a las 21:30 hiras.

'Valladolid y sus secretos' tendrá salida el viernes 27 a las 20:20 horas y el miércoles 1 de abril a las 21:30 horas.

Las visitas guiadas 'Valladolid histórico', 'Ríos de luz' y 'Valladolid en idiomas' y la 'Ruta arqueológica' también podrán disfrutarse durante estos días, así como la visita al Museo Nacional de Escultura.

La Torre de la Catedral ampliará sus horarios en Semana Santa durante el jueves, viernes y sábado santo con visitas a las 11, 12, 13, 17, 18, 19 y 20 horas y el domingo de resurrección en horario de mañana a las 11, 12 y 13 horas.

El Bus turístico tendrá salidas el 27 de marzo, viernes de Pasión a las 17, 18 y 19 horas, el 28 de marzo, Sábado de Pasión, a las 12, 13 y 17 horas; el 29 de marzo, Domingo de Ramos, a las 17 horas, el 4 de abril, Sábado Santo, a las 12 y 13 horas y el Domingo de Resurrección, a las 17, 18 y 19 horas.

La Semana Santa también podrá descubrirse a través de dos exposiciones hasta el próximo 5 abril. La muestra fotográfica 'Tres Encuentros', con imágenes de la Semana Santa de Valladolid, Medina del Campo y Medina de Rioseco, estará disponible en la Oficina de la Acera de Recoletos y la exposición 'Imaginario Digital', en la Sala de Exposiciones de San Benito.