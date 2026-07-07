Valladolid tendrá pantalla gigante para el partido de cuartos de final de España este viernes en la plaza de Zorrilla

El Ayuntamiento de Valladolid instalará una pantalla gigante para seguir el partido de cuartos de final del Mundial 2026. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid instalará una pantalla de grandes dimensiones en la plaza de Zorrilla para que los aficionados al fútbol puedan seguir este viernes, 10 de julio, el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre las selecciones masculinas de España y de Bélgica.

Así lo anunció este lunes el Ayuntamiento en la cuenta de redes sociales @infoVLL pocos minutos después de que la Selección venciera en su partido de octavos de final a Portugal, con un gol de Mikel Merino en el minuto 90.

La pantalla gigante, al igual que en los partidos decisivos de la Eurocopa 2024, se instalará en la Plaza de Zorrilla a partir de las 18.30 horas del viernes para que los aficionados vallisoletanos puedan "disfrutar de la previa" y seguir en directo el partido entre España y Bélgica en pantalla gigante.