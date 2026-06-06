La vallisoletana Elvira Mínguez reflexiona sobre los miedos heredados en 'La educación del monstruo'

La vallisoletana Elvira Mínguez posa en la Feria del Libro de Valladolid con su libro 'La educación del monstruo', en el que reflexiona sobre los miedos heredados - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La escritora y actriz vallisoletana Elvira Mínguez ha presentado este sábado en la Feria del Libro de Valladolid su novela, 'La educación del monstruo', galardonada con el Premio Primavera de Novela 2026, en la que reflexiona sobre los miedos heredados entre generaciones.

Acompañada por el periodista Fernando Puga, la autora ha compartido las claves de una obra que aborda "el miedo, la educación emocional y las heridas que se transmiten de generación en generación".

Durante el encuentro, Mínguez ha explicado que el concepto de "monstruo" que da título a la novela trasciende cualquier interpretación concreta, según ha expresado la Feria del Libro en un comunicado recogido por Europa Press.

La escritora ha afirmado que "todos tenemos un monstruo dentro" y, por ello, "todos podemos llegar a ser monstruos", al mismo tiempo que ha señalado que el miedo y la culpa son "monstruos", así como la sobreprotección puede convertirse también en uno.

La autora ha subrayado que la novela nace de una reflexión sobre cómo los padres transmiten sus propios temores a sus hijos y, de hecho, ha revelado que el origen de la historia parte de una experiencia personal con su hijo.

Años después de un episodio en el que intentó asustarle para protegerle, el joven le dijo la frase "me metiste miedo y no era mío ese miedo", la cual se convirtió en el germen para escribir la novela.

Por otro lado, Mínguez ha reconocido la emoción especial que supone presentar el libro en su ciudad natal. "Llego a Valladolid y algo se me mueve", ha confesado, y ha añadido que, aunque lleva muchos años fuera, en la capital del Pisuerga se encuentran los suyos.

La escritora ha destacado además el vínculo directo que la literatura le permite mantener con los lectores, ya que gracias a los libros se puede hablar con quien lo ha leído, escuchar qué le ha parecido y compartir impresiones.

Uno de los temas centrales de la conversación ha sido la sobreprotección, sobre la cual Mínguez ha reconocido haberse enfrentado personalmente a esa realidad durante la escritura, ya que "muchas veces" las personas protegen "desde el miedo" y no son conscientes de las consecuencias que eso puede acarrear.

Por otra parte, también ha hablado sobre los miedos contemporáneos. A su juicio, "las redes sociales, la pérdida de empatía y la construcción de identidades falsas" se han convertido en algunos de los "grandes monstruos" de nuestro tiempo.

Asimismo, ha añadido que la valoración que hacen de sí mismos "a través de los 'likes' o de las redes sociales" es "terrible" y, además, la autora ha alertado sobre la dificultad creciente para distinguir entre realidad y representación. "Yo trabajo creando ficción y precisamente por eso sé que muchas de las cosas que vemos en una pantalla no son verdad", ha comentado.

La novela reflexiona además sobre la violencia y su evolución social, acerca de la cual Mínguez considera que se han producido "avances importantes" en las últimas décadas, puesto que antes "una bofetada a tiempo" se consideraba "una forma normal de educar", pero ahora no.

Sin embargo, ha advertido de que aún existen conductas que se normalizan y ha defendido la necesidad de continuar con los avances "en la protección de las víctimas y en la educación emocional". "Las mujeres hemos estado en tela de juicio en el pasado, estamos en tela de juicio en el presente y probablemente seguiremos estándolo en el futuro", ha aseverado.

Con 'La educación del monstruo', Elvira Mínguez prosigue con su trayectoria literaria que comenzó en 2023 y que ahora recibe el respaldo de uno de los galardones "más prestigiosos de la narrativa española".