La vallisoletana Isa Rivero aspira al campeonato mundial de peso 'átomo' en la primera disputa de este título en España

La boxeadora Isa Rivero, junto al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en la presentación de la velada en la que peleará por el título de peso átomo. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La boxeadora vallisoletana Isa Rivero disputará este viernes, 21 de noviembre, en la Cúpula del Milenio de Valladolid, el título mundial de peso 'átomo' WBA en un combate contra la mexicana Silvia 'Guerrerita' Torres --actual campeona interina--, en la primera ocasión en la que España es escenario de una disputa de este entorchado.

El enfrentamiento, considerado por la organización "el combate del año", será el colofón a una velada de boxeo que se celebrará este viernes y que incluirá seis combates de boxeo amateur, y dos profesionales, ya que además del Rivero-Torres, saltarán al cuadrilátero la valenciana Shelia Martínez y la venezolana Débora Rengifo.

La velada se ha presentado este martes en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento de Valladolid, donde han estado presentes el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, la concejal de Participación Ciudadana y Deportes, Mayte Martínez, y la presidenta de la Federación de Castilla y León de Boxeo, Arantxa Lorenzo.

Isa Rivero, conocida como 'Finita', ha explicado que el campeonato mundial de la categoría 'átomo' nunca hasta ahora se había puesto en juego en España, por lo que ha querido destacar "lo que ha costado" traer a Valladolid este combate.

Rivero, que ha ostentado el título de campeona de Europa de peso mínimo en 2023 y 2024, ha bajado de peso a la categoría 'átomo' en la que ahora aspira al título mundial frente a la mexicana 'Guerrerita' Torres, que ostenta el entorchado de manera interina.

La vallisoletana, con un récord de 11 victorias, tres derrotas un empate (11-3-1), ha destacado que llega al comabte "en muy buena forma" después de prepararse junto a la púgil alemana Sarah Bormann, quien la derrotó el pasado mes de abril en el combate por el título mundial WBA del peso mínimo.

Sobre su rival Torres (22-4-3), Isa Rivero ha destacado que es una boxeadora "de mucho nivel" que va a obligar a ella y a su equipo a "trabajar mucho en todas las distancias", pero ha apuntado que en su preparación ha podido entrenar "todo" para poder adaptarse y ser versátil en el combate que se disputará a diez asaltos.

En cuanto al hecho de pelear en su ciudad, Rivero, que ya se alzó con un título europeo de peso mínimo en la Cúpula del Milenio en 2023, ha reconocido que "es un punto a favor" ya que "se nota el cariño de la gente" y estás "arropado". Pero también, ha advertido, es "un punto de presión extra" que fuera no se nota porque "quieres que la gente disfrute".

En este sentido, tanto Rivero como el alcalde, como el representante de la organización de Face Off Boxing, han animado a los vallisoletanos a acudir a la velada y "llenar la Cúpula", pues se podrán ver combates amateur "de gran calidad" y los dos de profesionales.

Antes que Rivero y Torres se enfrentarán Sheila Martínez, que ha sido campeona de Europa en tres ocasiones, y la venezolana Rengifo, en un combate a ocho asaltos.

Jesús Julio Carnero ha enfatizado que desea "lo mejor" a Isa Rivero, "como vallisoletana, como deportista y como persona", pues ha ensalzado la "categoría humana", su "profesionalidad" y "todo lo que hace en su disciplina deportiva" y también para transmitir sus valores a los más pequeños que se introducen en el deporte del ring.