El vallisoletano Francisco Sardón, nuevo vicepresidente del CERMI estatal.

VALLADOLID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vallisoletano Francisco Sardón Peláez, presidente del Impulsa Igualdad y del CERMI Castilla y León, ha sido elegido nuevo vicepresidente del CERMI Estatal en la Asamblea Electoral celebrada hoy por la plataforma unitaria de la discapacidad.

Sardón ocupará una vicepresidencia de nueva creación, que se une a las siete ya existentes y que surgió tras la modificación de los Estatutos sociales del CERMI Estatal llevada a cabo el pasado mes de julio.

Con este nuevo cargo social, el CERMI pretende ampliar su gobernanza interna, permitiendo una mayor coparticipación en las labores de gobierno de las entidades miembro.

El nuevo vicepresidente del CERMI nació en Valladolid en 1969. Persona con lesión medular, usuaria de silla de ruedas, cursó estudios de Historia en la Universidad de Valladolid. Es socio fundador de ASPAYM Castilla y León y ha sido presidente de ASPAYM Castilla y León y su Fundación de 2002 a 2011.

En la actualidad es presidente de la organización de ámbito nacional Impulsa Igualdad, secretario de finanzas de la Federación Nacional de ASPAYM, presidente de CERMI Castilla y León y vicepresidente de FEACEM Castilla y León.

Es un gran experto en turismo inclusivo, aficionado a la música rock y pop y colaborador asiduo de diversos medios de comunicación, como articulista de periódicos y presentador de programas de radio.