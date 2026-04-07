Vallsur y el Centro de Hemoterapia y Hemodonación acogen este viernes un maratón de donación de sangre

Autobús de donaciones. - CHEMCYL

VALLADOLID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vallsur y El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (Chemcyl), celebrarán el próximo 10 de abril de 15.45 a 21.15 horas, un maratón de donación de sangre con el objetivo de "reforzar las reservas autonómicas y sensibilizar sobre la importancia de la donación regular".

La jornada tendrá lugar en el aparcamiento exterior de Vallsur, ubicado en el Paseo de Zorrilla, donde se instalará el Bus de Donación, un vehículo sanitario totalmente equipado.

Cada donación requiere entre 15 y 20 minutos, lo que permite una participación ágil y cómoda para todas las personas que deseen colaborar. Como agradecimiento, los donantes recibirán una invitación para desayunar en Manolo Bakes, detalla el centro comercial a través de un comunicado.

La donación de sangre es un recurso "imprescindible y no sustituible". Para garantizar la actividad hospitalaria diaria -cirugías, urgencias, tratamientos oncológicos o trasplantes- se necesitan 450 donaciones al día en Castilla y León para abastecer a los hospitales, una cifra que solo puede mantenerse a través de la "solidaridad ciudadana".

"La donación de sangre es un gesto sencillo que salva vidas cada día. La sangre solo se puede obtener mediante la donación altruista, por lo que acciones como este maratón son fundamentales para mantener las reservas en niveles óptimos y garantizar la atención sanitaria. Animamos a toda la ciudadanía a participar. Donar sangre es donar vida", ha explicado la responsable de Comunicación y Promoción del Chemcyl, María Luisa Siles Calderón.

El centro impulsa campañas periódicas para mantener estables las reservas de sangre en la comunidad, y la colaboración con espacios como Vallsur facilita acercar la donación a la ciudadanía en entornos accesibles y cotidianos.

"Acoger iniciativas como este maratón de donación de sangre forma parte de nuestro compromiso con la sociedad y con el entorno. Queremos que Vallsur sea también un punto de encuentro para la solidaridad y facilitar que nuestros visitantes puedan colaborar con una causa tan necesaria en su día a día", señala la gerente de Vallsur, Carolina Castro.

"Chemcyl y Vallsur hacen un llamamiento a todas las personas mayores de edad y en buen estado de salud a sumarse a esta iniciativa y convertir el 10 de abril en una jornada de solidaridad colectiva", finaliza el comunicado.