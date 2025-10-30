Varios denunciados por tenencia de medios prohibidos y caza ilegal en la comarca de Babia (León)

Material intervenido en el marco de la 'Operación Hybicum' en la comarca leonesa de Babia. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la 'Operación Hybicum' ha llevado a cabo un operativo en la comarca leonesa de Babia, concretamente en el Parque Natural de Babia y Luna, con el objetivo de controlar las prácticas de caza en esa zona concreta, por el que se ha denunciado a varias personas por tenencia de medios prohibidos y caza ilegal y se investiga a otra por tenencia ilícita de un arma de caza.

Durante el presente mes de octubre la patrulla del Seprona de Villablino (León) ha realizado varias actuaciones sobre el control de actividades cinegéticas, localizando a una persona con un rifle ilícito desmontable con silenciador, siendo este de fácil ocultación.

Por estos hechos se procedió a su investigación por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas, al carecer la misma de documentación, así como del borrado de los números de serie, remitiendo las diligencias instruidas al Juzgado de Guardia de León. A su vez, se tramitaron las correspondientes denuncias administrativas al Reglamento de Armas, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

En el marco del operativo desarrollado se ha efectuado la identificación y propuesta para sanción a un total cinco cazadores de distintas partes de la geografía española (León, Córdoba y Madrid) por la comisión de varias infracciones administrativas entre las que destacan la tenencia de trofeo de caza desprovistos del precinto homologo, así como el decomiso de un arma larga (rifle) y dos visores térmicos.

El balance final de la operación ha sido la investigación penal de un varón, la intervención de un rifle ilegal, dos visores térmicos y una cabeza de Rebeco hembra. Además, se han controlado siete rifles, uno de ellos de gran precisión y alcance (calibre 6.35); un arco y diverso material para la actividad de la caza, identificándose a ocho personas y varios vehículos.

Estas acciones, además de ser ilícitas conforme a la normativa vigente, ocasionan desequilibrios en los ecosistemas y en las poblaciones de las especies de caza y suponen un perjuicio económico para los pueblos que ven cómo los aprovechamientos de caza que ellos subastan pierden valor.

POSIBLES SANCIONES

Estas personas se enfrentan a posibles sanciones que pueden llegar a los 2.000 euros y la retirada de la licencia de caza en inhabilitación para obtenerla en un plazo inferior a un año por no realizar el precintado de la pieza de caza, así como la posible indemnización de la pieza abatida que en el caso del rebeco cantábrico asciende hasta los 5.000 por ejemplar y en ambos sexos.

En el caso de la utilización o tenencia de los visores térmicos durante la acción de caza, la sanción puede llegar a los 10.000 euros y la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla de entre tres y cinco años.