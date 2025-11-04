Vázquez acusa a García de utilizar los cribados para generar una polémica "estéril" y aclara que CyL no ha negado datos

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, atiende a los medios de comunicación en una imagen de archivo. - Ramón Comet - Europa Press

VALLADOLID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha acusado a la ministra del ramo, Mónica García, de utilizar el asunto de los cribados de cáncer para "levantar una polémica absolutamente estéril" y ha recordado que la Comunidad nunca ha negado los datos.

Vázquez, en declaraciones recogidas por Europa Press, se ha referido así al anuncio de la ministra del envío de un requerimiento formal a las comunidades autónomas gobernadas por el PP para que, en el plazo de un mes, remitan los datos sobre los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

El consejero considera que esta polémica "estéril" no beneficia "para nada" al Sistema Nacional de Salud y crea un "alarmismo injustificado" en las mujeres, por lo que ha pedido "trabajar con rigor y con lealtad institucional" para mejorar el Sistema Nacional de Salud y no "servirse" del mismo "para hacer política".

Vázquez, quien ha incidido en que Castilla y León no ha negado datos sobre cribados pero tampoco de otro tipo, ha señalado que las estadísticas del Ministerio y sus informes se basan en los datos que se envían desde las comunidades autónomas desde la constitución del Sistema Nacional de Salud.

Además, en el caso concreto de los cribados, ha explicado que Castilla y León participa en la red nacional constituida por varias comunidades autónomas y envía datos de modo voluntario desde hace años, con los últimpos publicados correspondientes a 2022, cuando ya se han enviado los del ejercicio siguiente y, "de un modo sorprendente", todavía no se publicado por parte de la comunidad encargada de hacerlo con los correspondientes al cribado de cáncer de mama.

El titular castellanoleonés de Sanidad ha censurado el requerimiento recibido por carta en la que vuelve a pedir los cribados y de nuevo lo hace "sin tener en cuenta los criterios de la ponencia de cribados" ni los de los técnicos del Ministerio y de las comunidades autónomas, "que realizan un trabajo riguroso y serio precisamente para mejorar las condiciones en las cuales se realizan los cribados".

Además, ha criticado que en este caso cambie de opinión porque pide "prácticamente" que se envíen los datos de los que dispongan, "nada ver" con los que reclamó hace una semana por carta, "unos indicadores absolutamente fuera de lugar", como ya indicaron las comunidades autónomas.