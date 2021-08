Vázquez asegura que no se cerrarán los consultorios locales

SEGOVIA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico del PPCyL, Francisco Vázquez, ha asegurado que el PP "cumple con la sanidad" y que, a diferencia del PSOE en otras autonomías, no ha cerrado ningún consultorio local "y no se van a cerrar", al tiempo que ha añadido que no se van a suprimir plazas en el medio rural.

Vázquez ha señalado que para hablar de la sanidad en el medio rural hay que tener en cuenta la diferencia de tratamiento en lo que se refiere a la población en los municipios, señalando que en Castilla y León el 44 por ciento de la población reside en localidades con menos de 10.000 habitantes, una cifra que en España se sitúa en el 20 por ciento.

Además, ha manifestado que en los municipios de menos de 1.000 habitantes viven el 18,5 por ciento de los castellanoleoneses mientras que a nivel nacional esta cifra se sitúa en el 3,2 por ciento.

"La población rural tiene que ser atendida como se merece y como siempre ha hecho el PP" ha recalcado. Además, ha señalado que desde que el Partido Popular está gobernando en la Junta los servicios esenciales se manteienen en el territorio.

El secretario autonómico ha recalcado que debido a la dispersión de población hay 247 centros de salud y más de 3.600 consultorios locales abiertos en la Comunidad.

PRESUPUESTOS

Vázquez ha recordado que los presupuestos para 2021 son los más elevados de la historia y ha señalado que Castilla y León es la única comunidad en España que tiene el compromiso estatutario de que el 80 por ciento de los recursos no financieros se empleen en sanidad, educación y servicios sociales. "No puede dar lecciones ninguna comunidad ni ningún partido político" ha sentenciado.

Además, ha destacado que el presupuesto en sanidad para este año es de 4.365 millones de euros, un 21,6 por ciento más elevado que en años anteriores.

SEGOVIA

Por último, Vázquez ha asegurado que ya hay un "compromiso público" del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en el que se va a declarar la segunda infraestructura hospitalaria de Segovia "de interés regional". Según el secretario autonómico, el objetivo es que no haya ningún tipo de cortapisas urbanístico ni desde el punto de vista económico.

Vázquez ha manifestado que desde que Mañueco hizo estas declaraciones el 24 de julio, ya ha habido tres reuniones en las que se ha tratado cómo se va a concretar esa infraestructura.