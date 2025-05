Vázquez asegura que La Bañeza mantiene el "número de consultas" en pediatría y que se contratará a otro profesional

SORIA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez Ramos, ha asegurado que en la Bañeza (León) se tiene "el mismo número de consultas" que cuando había dos pediatras de forma continua, aunque ha reconocido que contratarán a un segundo pediatra y al que confían en la "fidelizar".

Vázquez ha respondido a preguntas de periodistas durante su visita este jueves al Hospital Santa Bárbara de Soria sobre las manifestaciones en La Bañeza por la falta de pediatras.

"Respeto mucho lo que dice la gente, respeto mucho las manifestaciones de todos los ciudadanos, pero tengo que decirles que no es cierto que no tengan pediatra", ha manifestado.

En este sentido, ha explicado que en la Bañeza hay dos pediatras que pasaban consulta, los dos, los cinco días de la semana. "Actualmente uno de ellos pasa los cinco días de la semana por la mañana y hay otra plaza de pediatría sin cubrir, a la cual están asistiendo con esos programas de gestión compartida que estamos haciendo", ha manifestado.

Así se ha referido a pediatras de la misma Aérea de Salud de León que "están asistiendo de lunes a jueves en consulta de tarde y otro de ellos con la segunda consulta de la mañana".

"Tienen el mismo número de consultas que tenían. Las agendas de mañana no pasan de 28 niños y las de la tarde no supera los 15 niños, por lo que considero que están cubiertos", ha señalado Vázquez, que ha reconocido que no cuentan "todavía" con un pediatra que "se contratará".