Vázquez asegura que CyL aportará los datos de cribado conforme a lo establecido en la ponencia técnica del CISNS

Archivo - El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez. - EUROPA PRESS - Archivo

LAGUNA DE DUERO (VALLADOLID), 27 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ha asegurado que la Comunidad facilitará al Ministerio los datos de cribado tal y como se ha hecho siempre de acuerdo a lo establecido en la ponencia de cribados, que pertenece al propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Vázquez, quien ha visitado las obras de ampliación y reforma del Centro de Salud de Laguna de Duero (Valladolid), se ha referido así tras las declaraciones de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha afirmado que los consejeros del ramo de las comunidades autónomas gobernadas por el PP "han pasado de ser irresponsables a ser cafres" tras abandonar el pleno del CISNS celebrado el viernes, tras lo que amenazó con llevar a cabo acciones judiciales para reclamar la información sobre los cribados.

El titular castellanoleonés de Sanidad, quien ha afirmado tener una "sensación agridulce" ante "una escalada de algo que no debería de ser", ha asegurado que la ministra puede llevar a los tribunales lo que crea "oportuno", tras lo que ha aclarado que Castilla y León, como ya se ha manifestado y hecho "siempre" seguirá dando datos al Ministerio. "Todos los que nos piden", ha matizado.

Así, ha explicado que lo van a hacer de acuerdo a lo que se ha "pactado, se ha negociado y se ha hablado" dentro de una comisión técnica "muy importante", que pertenece al propio Consejo Interterritorial, como es la ponencia de cribados.

"Ahí está muy claro cuáles son las características de los datos que se pueden dar. Nosotros nos vamos a ceñir, en primer lugar, por respeto institucional, en segundo lugar porque creo que hay un trabajo de los técnicos muy importante que dice cómo se deben hacer las cosas y no por ocurrencias del Ministerio", ha aseverado Vázquez.

SIN IMPOSICIONES

Además, ha afirmado que si el Ministerio tiene alguna necesidad, con la lealtad institucional que tiene que tener hacia las comunidades autónomas, supone que podría reunirlas "en cualquier momento" para decir qué es lo que necesita y no "simplemente" limitarse a "ordenar" por carta algo que considera que, como todo, se puede "discutir".

"Pero de luego lo que no estamos dispuestos es a que se imponga y ella evidentemente puede tomar las medidas que es la oportuna", ha añadido el consejero.

Por otra parte, en cuanto a la repercusión que puedan tener en los usuarios los fallos que se han registrado en Andalucía, Alejandro Vázquez ha aclarado que la gente tiene que tener en cuenta que los cribados "funcionan con normalidad" y, al margen de "algunas manifestaciones que ha hecho alguna persona del ministerio", están avalados por la evidencia científica y "por supuesto ayudan a salvar vidas y hacer un diagnóstico precoz", que en el cáncer "salva vidas, y mucho más en el cáncer de mama".

Por ello,m ha hecho un llamamiento a la población para que utilice los cribados, como lo viene haciendo, y se adhiera a los programas de cribados porque "verdaderamente es bueno para la salud de la población".