Vázquez confiesa estar "enervado" ante las declaraciones de Diez y Morán que ponen en su boca cosas que jamás ha dicho

Publicado 11/02/2020 15:46:21 CET

Entiende que la intención de ambos dirigentes socialistas es prepararle el "recibimiento" de León

LEÓN, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Partido Popular en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha mostrado su indignación ante las declaraciones de los dirigentes socialistas José Antonio Diez y Eduardo Morán en las que, según denuncia, han puesto en su boca cosas que jamás ha dicho, como la defensa de Valladolid como capital de la Comunidad o la necesidad de que dicha localidad concentre la mayor parte de las inversiones autonómicas.

Vázquez, quien este martes ha mantenido un encuentro en León con los concejales del Partido Popular de Boñar, un encuentro en el que también han estado presentes los presidentes comarcal y provincial del PP, ha mostrado su incredulidad ante lo dicho por alcalde y el presidente de la Diputación, a quienes acusa de estar preparándole de este modo el "recibimiento" de la provincia.

"¡Vamos a ver, es que no es así, no sé por qué esta gente se inventa esas cosas. Jamás he dicho que Valladolid tenga que ser la capital de Castilla y León, sobre todo porque somos la única comunidad sin capital, y no entiendo por qué cargan contra mí por algo que nunca he dicho!", ha replicado el segundo de Mañueco en el PP castellanoleonés en declaraciones a Europa Press.

Vázquez también ha censurado que el presidente de la Diputación leonesa, Eduardo Morán, le haya atribuido igualmente unas supuestas declaraciones en las que habría pedido concentrar en Valladolid todas las inversiones regionales, algo que, como advierte, es rotundamente falso.

"El único que se ha posicionado en esa línea es el alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, algo que desde el PP hemos criticado por cuanto nuestro deseo es lograr que todas las inversiones se realicen de la forma más descentralizada posible", sostiene el dirigente 'popular', quien por ello ha instado a Diez y Morán que rectifiquen de inmediato.

"'Que pongan en mi boca cosas que no he dicho me enerva!", ha concluido Vázquez.